Ischgl — Das Osterfest konnte für 19.000 Konzertbesucher mitten im Skigebiet in Ischgl wohl nicht besser ausfallen. Am Sonntag um 13 Uhr betrat ein gut gelaunter Max Giesinger die Bühne auf der Idalp in rund 2300 Metern Seehöhe.

Mit bekannten Hits wie „80 Millionen", „Wenn sie tanzt" und „Roulette" versetzte er die 19.000 Fans beim „Top of the Mountain Easter Concert" in Feierlaune.

Giesinger war eine gute Einstimmung auf das Saisonfinale am 30. April. Beim „Top of the Mountain Closing Concert? nämlich die derzeit erfolgreichste Sängerin Europas auf der Bühne: Helene Fischer wird mit einer atemberaubende Show, ihre erfolgreichsten Songs wie „Herzbeben", „Nur mit dir", „Ich will immer wieder ? dieses Fieber spür'n", „Achterbahn" und natürlich ihr Megahit „Atemlos durch die Nacht" zum Besten geben. (TT.com)