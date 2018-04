Max Giesinger, gerade waren Sie noch in Thailand auf Urlaub, jetzt stehen Sie auf 2320 Metern Seehöhe auf der Ischgler Idalp-Bühne ...

Max Giesinger: Eine ordentliche Unstellung von 35 Grad! Als ich in Hamburg gelandet bin, dachte ich: „Shit! Alle tragen Winterjacken und ich nur ein Shirt." Ich friere ordentlich und habe extra eine lange Unterhose an. Nicht sexy, aber bevor ich krepiere, geh' ich lieber auf Nummer „safe". Ich bleibe noch zwei, drei Tage länger in Ischgl — zum Snowboarden.

Sind Sie schon in einer ähnlichen Höhe aufgetreten?

Giesinger: Nein, das ist das höchste Konzert meiner Karriere. Ich habe früher auf Weihnachtsmärkten gesungen, aber da hat es mir nie ins Gesicht geschneit. Ich werde die Töne schon auch auf der Idalp treffen. Obwohl — ich hab' eh schon ein Nuschelproblem und wenn ich dann noch den Mund voll Schnee hab' — dann meinen die Leute, ich singe italienisch.

Ihre Fans würden Ihnen trotzdem zujubeln. Viele davon kennen Sie als Juror der Sat.1-Castingshow „The Voice Kids". Worauf achten Sie bei den jungen Talenten?

Giesinger: Die Stimmfarbe. Ich finde es cool, wenn man eine ähnliche Stimme nicht schon 100.000-mal gehört hat und wenn ich dem Sänger seine Performace abnehme. Es muss nicht jeder Ton gerade sein. Bei mir geht ja auch mal einer drüber. Das Gefühl muss stimmen und ich will merken, dass der Sänger Spaß hat.

Sie selbst haben 2012 an der Castingshow „The Voice of Germany" teilgenommen und meinten nach dem Ausscheiden, es sei ein Segen, nicht gewonnen zu haben, sondern Vierter geworden zu sein. Ist so eine Show denn dann das richtige Format für Kinder?

Giesinger: Anfangs war das keine Erlösung. Im Nachhinein war es aber eine gute Geschichte, weil mir der Castingstempel nicht so stark aufgedrückt wurde. Bei den Kids wird das anders wahrgenommen. Es ist für sie eine tolle Erfahrung. Sie lernen viel. Dann geraten sie in Vergessenheit — es ist nämlich nicht das Ziel der Show, Kinderstars herauszubringen. Dafür haben sie es zwei, drei Jahre danach leichter, groß zu werden. Ich fühle mich übrigens wohler in der Jury als als Kandidat.

Gesangsroutine haben Sie nicht nur auf Bühnen gesammelt, sondern auch als Straßenmusiker in Australien. Haben Sie dabei nachhaltige Erfahrungen gemacht?

Giesinger: Die meisten meiner heutigen Kontakte habe ich als Straßenmusiker bekommen. Ich habe mich hingestellt und Lieder der Sportfreunde Stiller gesungen. Da kam ich schnell mit den vielen deutschen Touristen ins Gespräch. Ein Mädel hat eine Outdoor-Tour organisiert und mich gefragt, ob ich abends für die Fahrradfahrer singe. Klar! Aber die waren abends so kaputt, dass sie keine Musik mehr hören wollten. Da war ich ganz schnell zum Zeltabbauer degradiert. Eine coole Erfahrung! Beim Singen auf der Straße lässt man die Hose herunter. Schafft man es, die Leute an sich zu binden? Hat man's drauf?

Apropos Hose runterlassen: Auf Dating-Apps wird Ihr Profil regelmäßig gelöscht, weil man es für „Fake" hält. Bringt ein Leben als Promi weitere Nachteile mit sich?

Giesinger: Ich habe es genossen, sechs Wochen anonym durch Thailand zu reisen. Man lernt die Leute dort auf natürliche Art und Weise kennen. Hier habe ich das Gefühl, manche sind aufgeregt, wenn sie mich sehen. Sie verhalten sich dann anders, als wenn sie nicht wissen würden, dass ich Sänger bin. Aber ich kann das verstehen. Als ich bei „The Voice" Stars kennen gelernt habe, war ich auch nervös und wollte nichts Falsches sagen. Ich finde es aber auch wichtig, wenn mich mal jemand scheiße findet oder mir einen Korb gibt. Das gehört dazu. Manche „checken" auch meinen Humor nicht. Umso wichtiger, dass ich meine besten „Buddies" seit vielen Jahren kenne. Hätte ich meinen „gesettelten" Freundeskreis nicht — heute wäre es schwieriger, jemanden „Face to Face" kennen zu lernen.

Vor Ihrer Karriere haben Sie eine Ausbildung zum Bankangestellten begonnen — aber nur zwei Wochen durchgehalten. Warum?

Giesinger: Ich bin da schon mit einem mulmigen Gefühl hin. Und eines Tages, da kam eine befreundete Band herein und wollte ein Konto eröffnen. Ich stand da, im Anzug, und habe mich unter dem Tisch versteckt, weil mir das so dermaßen unangenehm war. Ich dachte: „Die machen ihr Ding und ich habe meinen Traum aufgegeben!?" Viele Bank-Kollegen haben auch nur die Stunden gezählt. Ich wollte mich nicht langweilen, sondern einen Job, der mich erfüllt. Klar haben wir stressige Momente. Letztes Jahr sind wir 200-mal aufgetreten. Da wäre eine Woche nichts tun schön, aber gleichzeitig ist es unheimlich grandios, etwas zu tun, das man liebt.

Das Interview führte Judith Sam