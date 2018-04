Matrei i. O. – Beim Tiroler Landeswettbewerb von „Musik in kleinen Gruppen“ in Haiming stellten sich 55 Gruppen der Bewertung durch eine Jury. Osttirol wurde von vier Ensembles vertreten. Die Teilnehmer freuten sich über viele Punkte. Das Flötenduo DeFlutes mit Lehrer Markus Stotter von der LMS Matrei-Iseltal erspielte mit 88,33 Punkten das landesweit beste Ergebnis in der Altersstufe C. Das Bundesfinale findet im Oktober im Haus der Musik in Innsbruck statt. (TT)