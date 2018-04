Von Markus Schramek

Innsbruck – Stars – das ist ein abgedroschener, marktschreierischer Begriff. Doch auf The Blind Boys of Alabama trifft dieses Etikett zweifellos zu. Denn diese Gesangskünstler der Gospelmusik haben schon sechsmal den Grammy überreicht bekommen, für das Lebenswerk inklusive. Die Blind Boys gehören damit zum Hochadel der amerikanischen Musikindustrie. Und die blinden Sänger aus dem Süden der USA gastieren am Donnerstag in Innsbruck. Das ist eine kleine Sensation.

Die Urbesetzung der Band rekrutierte sich aus blutjungen Chormitgliedern einer Schule für blinde Amerikaner dunkler Hautfarbe im Jahr 1939. Damals war Rassentrennung in den USA noch weit verbreitet.

Nur eines der Gründungsmitglieder ist heute, fast 80 Jahre später, noch am Leben. Und auch die aktuelle Besetzung der Gruppe besteht schon aus Herren im fortgeschrittenen Alter. Einen von ihnen, den 65-jährigen Sänger Eric „Ricky“ McKinnie, erreichte die TT am Telefon. Er wird mit vier weiteren Sängern und drei Musikern das Treibhaus bespielen und vermutlich zum Erbeben bringen. So wie die Blind Boys „Amazing Grace“ über die Rampe bringen, hat man dieses Standardkirchenlied mit Sicherheit noch nie gehört.

„Sag den Leuten in Innsbruck, dass die boys in der Stadt sind“, meint Ricky, nach seiner Erwartungshaltung für das Tirol-Gastspiel gefragt. Und selbstbewusst setzt er nach, um gleich die Werbetrommel zu rühren: „Wer mit schlechter Laune zu unserem Konzert kommt, wird es mit einem Lächeln auf den Lippen wieder verlassen. Die Leute sollen klatschen, singen und tanzen. Wir kommen nicht, um zu predigen.“

Ricky stammt aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Neben dem Gesang spielt er auch Schlagzeug und verfolgt noch ein zweites Bandprojekt. Doch mit den Blind Boys ist er schon seit 40 Jahren auf Achse. Ans Aufhören verschwendet er keine Gedanken. „Ich werde so lange weitermachen, bis Gott mir sagt, dass es Zeit ist zu gehen“, formuliert er es salbungsvoll.

Gottesfurcht und Gottesglaube sind schließlich die Wurzeln von Gospel. Und ein starker Glaube half dem Sänger Ricky auch über einen Schicksalsschlag hinweg: Er erblindete im Alter von 23 Jahren infolge einer Augenerkrankung (grüner Star). Rickys Rückblick ist einer ohne Zorn: „Ich habe damals mein Augenlicht verloren, nicht aber meine Richtung.“

Die Blind Boys haben während ihrer vielen Jahrzehnte im Show-Business mit vielen Großen der Branche zusammengearbeitet: Tom Waits, Willi Nelson, Hank Williams, Chrissie Hynde oder Prince, um nur einige wenige (klingende) Namen des Rock-Pop-Geschäfts zu nennen. Mit dem im Vorjahr verstorbenen Tom Petty und mit Peter Gabriel war die Gospel-Gruppe auf Tournee.

Vermutlich ist es nicht einfach, sich bei einer derartigen Promidichte an Karriere-highlights zu erinnern? Ricky überlegt nicht lange: „Wir wurden von drei US-Präsidenten eingeladen, im Weißen Haus zu singen. Das waren Bill Clinton 1994, George W. Bush 2002 und zuletzt Barack Obama im Jahr 2010. Das war eine große Ehre für uns.“

Sonst hält sich Ricky mit politischen Aussagen zurück. Konflikte zwischen der weißen und afroamerikanischen Bevölkerung sind in den Staaten immer noch keine Seltenheit. Ricky wählt dazu folgenden Zugang: „Es ist egal, was für einen ethnischen Hintergrund du hast. Menschen sind einfach Menschen. Letztlich zählt nur die Liebe. Sie ist wichtiger als Geld.“