Der einflussreiche Jazz-Pianist Cecil Taylor ist tot. Der Mitbegründer des freien Improvisationsstils Free Jazz sei am Donnerstag im Alter von 89 Jahren seinem Haus im New Yorker Stadtteil Brooklyn gestorben, berichtete die New York Times am Freitag unter Berufung auf seinen gerichtlichen Vormund Adam Wilner. Informationen zur Todesursache gab es zunächst nicht.

Der 1929 in New York geborene Taylor nahm schon als Kind Klavierunterricht, studierte später Harmonielehre und Komposition und gründete Bands. Der vielfach ausgezeichnete Musiker trat noch bis ins hohe Alter auf. Besonders bekannt wurden seine Konzerte Ende der 80er Jahre in Berlin.

Zuletzt hatte der hochbetagte Taylor allein in einem Haus in Brooklyn gelebt, sich aber immer noch mit Musik beschäftigt. „Was ich mache, ist eine Sprache kreieren“, sagte er einmal in einem Interview. „Eine andere amerikanische Sprache.“ (APA/dpa)