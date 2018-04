Innsbruck – Rund 80 Prozent ihrer Songs stehen auf dem Index. Das letzte Album „Baba Zula XX“ (2017) wurde gar vom deutschen Independent-Label Glitterbeat veröffentlicht, weil es in der Türkei für Unmut sorgte. Trotzdem predigten Baba Zula fröhlich „free your minds“ von der Bühne des Innsbrucker Treibhauses. Und stimmten eine kraftvolle Musik an, die sich gegen die Angst vor Repressionen, gegen die Angst, die von einigen wenigen in der Welt geschürt werde, richtete.

Die mutige Konstellation um Gitarrengenie Murat Ertel wurde 1996 in Istanbul gegründet. Inzwischen gehört die Combo zu den wichtigsten türkischen Rockbands der Gegenwart. Im deutschen Sprachraum wurde sie durch den Dokumentarfilm „Crossing the Bridge – The Sound of Istanbul“ von Fatih Akin bekannt. Ein Film, der die Zuschauer mitnimmt auf die Reise in ein buntes und umtriebiges Istanbul.

Genau diese Eindrücke stellen sich auch bei den Live-Auftritten von Baba Zula ein. Ihr „Oriental Dub“, eine Mischung aus anatolischem Folk, Psychedelic Rock, jamaikanischem Dub und elektronischem Club-Sound, ist laut, wild und absolut frei. Frei von den Fesseln der klassischen westlichen Rhythmik und Klangwelt: Murat Ertel etwa entlockt seiner Saz die magischen vier weiteren Zwischentöne. Zu schräg für unser Gehirn, trotzdem absolut fesselnd.

Berühmt geworden sind Baba Zula mit ihrem Mix westlicher und östlicher Einflüsse, der völlig neue Harmonien entstehen lässt. Den Westen erahnt man in den klaren Riffs und den Elektrobeats, die im Untergrund brummen. Die Klangwelt bestimmt hingegen der Osten, vor allem aufgrund der Verwendung traditioneller Instrumente: die Darbuka oder die selbstgebaute Saz – beides typische Instrumente orientalischer Musik. Die Laute wird bei Gitarrist Ertel aber verstärkt: Der Sound wird durch klassische Effektgeräte wie ein Wah-Wah gejagt und schon kann die Saz auch Rock. Ähnlich ergeht es der Oud des „Bassisten“ Periklis Tsoukalas oder den Schlaginstrumenten des „Drummers“ Ümit Adakale. Alle zeichnen sich in überbordenden Improsets als ebenso phänomenale Musiker aus – die hier in Innsbruck den Rock ’n’ Roll des Westens sogar stärker lebten als auf ihren Platten. Und von einer Musik berichteten, die nach moderner Rebellion klingt. (bunt)