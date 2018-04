Innsbruck – Sie sind zurück. Wenn man ihrem Albumtitel glauben darf, sogar gerade frisch aus den unendlichen Weiten des Weltalls und nicht nur zurück auf der Bühne. „Back From Space“ ist der inzwischen vierte Longplayer der Steaming Satellites um die zentralen Musiker Max Borchardt, Emanuel Krimpl­stätter und Matthäus Weber. Ein Album, mit dem die Salzburger ab Mai außerdem auf Tour gehen und auch in Innsbruck Halt machen.

Für die live als Fünfercombo auftretende Band ist das neue Album vor allem eine Weiterentwicklung und ein Rückbesinnen zugleich: „Das Album steht für uns auch für das Feeling der Anfänge“, meint Drummer Matthäus Weber im TT-Gespräch. „Bei Moustache Mozart Affaire (das erste Album der Band, Anm.) waren wir freier, haben uns selbst als Band nicht irgendwelchen Zwängen unterworfen. Bei den kommenden beiden LPs wollten wir ständig etwas ausprobieren. Jetzt wollen wir nur mehr wir sein“, erklärt Weber.

Und dieses Feeling vermittelt die Platte auch. Aber: Die Steaming Satellites wollen nicht mehr so ruppig sein wie noch auf der ersten Scheibe. Ohne dass der Gitarrensound dabei merklich cleaner wird, schlagen die Salzburger eine poppigere Richtung an. Geblieben ist der Soul der Stimme von Borchardt, die der Salzburger Band einen hohen Wiedererkennungswert beschert.

Das klatscht die Band ihren Zuhörern beim Opener „Put It Down“ unmissverständlich auf die Ohren, ein Song, der zugleich mit sphärischen Klängen des Psychedelic Rock, Orgelsätzen und funkigen Riffs spielt. „Shout It Out“ und „Back From Space“ frönen dem pathetischen Synthesizersound und fordern unentwegt zum Mitshaken auf. Durchgetanzt werden kann mindestens bis zu Song Nummer fünf, „Electrify“. Der zweite Teil des Albums fällt vom Tempo her etwas ab, triumphiert dann aber in der großen Ballade „Back To The Roots“.

Nur weil der Rock zurückgesteckt wird, heißt das nicht, dass der neue Sound nicht doch rockt: Es flimmert, es funkt und es groovt weiterhin. Es war nur ein Ausflug durch Raum und Zeit nötig, um bei sich selbst anzukommen. (bunt) Indie-Pop Steaming Satellites. Back From Space. The Instrument Village.