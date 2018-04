Innsbruck — Guter Jazz hat Lust auf Experiment. Da muss man sich als Zuhörer schon auf eine gewisse Bandbreite an Stilen einstellen. Das zeigte auch das Konzert am Donnerstag zum Thema „Junger Jazz", welches im Rahmen der ton-in-ton-Reihe in der BTV-Tonhalle stattfand. Neben Größen wie dem Eggner Trio (vergangenen Mittwoch), Die Strottern und Blech (gestern) oder Francesco Tristano (heute, 19 Uhr) stand der Donnerstagabend ganz im Zeichen der jungen Tiroler Jazzszene. Dafür wurden die Ton-Art-Tirol-Preisträger der letzten drei Jahre geladen. Beim Jazz Triangle um Pianist und Sänger Bastian Berchtold, Drummer Lukas Seeber und Bassist Fabian Möltner ist man ganz am Ende der Veranstaltung mitten im klassischen Jazz angekommen: Standards wie „What a Diff'rence a Day Made" oder „When Sunny Gets Blue" werden um die soulige Stimme von Berchtold erweitert. Jakob Zimmermann, der zweite Act, zeichnete sich als begnadeter Pianist aus, der sich bescheiden „zuerst einspielen musste", obwohl seine Finger bereits von der ersten Sekunde an über die Tasten flogen. Am präsentesten waren allerdings Anna Widauer und Chris Norz, die mit ihrem Projekt Low Potion als Erste die Bühne betraten. Das Duo nahm das Vorhaben „Experiment" sehr ernst: Elektronisch erzeugter Sound oder Geräusche (etwa das Aufblasen eines Luftballons) wurden durch die Loop Station zum Klangteppich, auf dem sich die glasklare Stimme von Widauer ausbreiten konnte. Wunderbar neu! (bunt)