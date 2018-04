Von Luca Gasser

Innsbruck – „Grüßky! Grüßky!“, rufen die Fans der Wiener Indierock-Formation entgegen. Sänger Franz Adrian Wenzl braucht ein bisschen, bis der Groschen fällt: „Was soll das heißen? Aso, ‚Kreisky‘ auf lustig. Na, is eh gut!“ Die Pausen zwischen den Liedern füllt Wenzl mit lockeren, zynischen Ansagen, die stark an sein Alter Ego Austrofred erinnern. „Die Bierfrage ist noch ungeklärt bei uns auf der Bühne“, so bestellt er alkoholischen Nachschub. Die kleinen Intermezzi produzieren eine gute Stimmung in der ohnehin gut gefüllten p.m.k.

Zu Beginn des Konzerts spielen Kreisky gleich Nummern von ihrem gerade erschienenen fünften Album „Blitz“. „Bauch Bein Po“ steht mit dem Thema Trennungsschmerz exemplarisch für das meist pessimistische, melancholische Grantgesamtwerk von Kreisky. Die Grundthese wurde wohl im vorgängigen Album unter dem Titel „Die Menschen sind schlecht“ zusammengefasst. Schlechte, im Sinne von fehlerhafte Menschen kommen auch in „Veteranen der vertanen Chance“ vor. Der Titel klingt für Kreisky’sche Verhältnisse überraschend poetisch, der Text hangelt sich vertraut tollpatschig von Wort zu Wort: „Und dann bin ich gestolpert, hab’ mich am Kaugummi verschluckt, und die Lottoscheinquittung habe ich verloren.“ Mit dieser Geschichte beantragt der Erzähler quasi die Aufnahme in den „Verband der anonymen Loser“. „Ein Depp des 20. Jahrhunderts“ wird von Wenzl im Publikum ausgemacht, und ihm dann auch gleich ein Ständchen gespielt. In „Ich löse mich auf“ ist der Text an den Veranstaltungsort angepasst worden: „Vielleicht kaufe ich mir ein paar Quadratmeter Erde, im letzten dreckigen Eck von Tirol.“ Das kommt an.

Musikalisch bleibt Kreisky auf „Blitz“ und beim Konzert am Freitag ihrer Linie treu, die aber schwer zu definieren ist. Wüsste man nicht, dass System dahintersteckt, könnte man sie glatt für musikalische Legastheniker halten. Da wird wild durcheinandergeschrien und -getrommelt, der Synthesizer fährt durch Mark und Bein. Bezeichnend ist auch das Gitarrespiel von Martin Max Offenhuber, irgendwo zwischen Schrammel- und Westerngitarre, schiefe Soli inklusive. Dann wieder sammeln sie sich und lehnen sich an New-Wave- und Rock-Elemente. Kreisky eben.

Vorband war übrigens das Tiroler Trio Tracker, die mit „Noise-Art-Schweine-Rock“ überraschten, und mit dem Fakt, ebenfalls bereits fünf Alben veröffentlicht zu haben. Stiller und heimlicher als Kreisky, was aber nur auf die Veröffentlichung zutrifft, nicht auf die Musik. Da gibt Tracker massig Stoff. Wie eine Walze rollten die über die p.m.k. und heizten schon mal über Raumtemperatur vor. Für die psychedelische Note, die ihrer Kunst sonst anhaften soll, und den Gesang war es einfach ein bisschen zu laut.

Kreisky nutzte dann noch zwei herbeigeklatschte Zugaben, um einige alte Hadern aufzuführen. „Und wann kommen wir endlich heim? Wir kommen nie heim!“