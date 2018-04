Imst – Seit 2010 hat das Projekt „Klangspuren Mobil“ – ein Kleinbus voll beladen mit Instrumenten eines Symphonieorchesters – mehr als 18.000 Schüler in ganz Tirol erreicht, die in zweistündigen Workshops die reichhaltige Instrumentenpalette erkunden und ausprobieren konnten. Hat sich das Klangspuren-Mobil bis jetzt vornehmlich an Kinder im Volksschulalter gerichtet, so geht die vor drei Jahren gegründete Zusammenarbeit zwischen Klangspuren und dem Mozarteum nun in die zweite Runde und richtet sich mit dem Follow-up-Konzept „Komponieren mit Kindern und Jugendlichen“ an 10- bis 15-Jährige.

Als eines der ersten Jugendzentren konnte nun das Imster JZI diesen zweistündigen Workshop buchen. „Dank meiner persönlichen Kontakte haben wir die Klangspuren Mobil morgen Freitag bei uns“, freut sich Philipp Scheiring vom Jugendzentrum Imst (JZI), „der Workshop beginnt um 17 Uhr. Jeder ist dazu eingeladen, musikalische Vorkenntnisse sind nicht nötig.“ Die wahrscheinlich erste und einzige Chance, Instrumente eines Symphonieorchesters in Händen zu halten, ist zudem kostenlos. Im Workshop werden die Teilnehmer aber auch gemeinsam Musik erschaffen und diese auch zur Aufführung bringen. (TT)