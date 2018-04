Seit 2007 haben österreichische Komponisten und junge Nachwuchstalent­e die Möglichkeit, sich für die Hilde-Zach-Kompositionsstipendien zu bewerben. Für das Jahr 2018 wurden Elisabeth Schimana und Manuel Zwerger ausgezeichnet. Die Innsbruckerin Schimana erhielt das Kompositionsstipendium über 7000 Euro, der 26-jährige Bozner Zwerger das Förder­stipendium über 3000 Euro. Schimana kooperiert laufend mit dem ORF Kunstradio und gründete das Institut für Medienarchäologie in Hainburg a. d. Donau. Zwerger studierte in Bozen und Innsbruck und absolviert zurzeit ein Kompositionsstudium an der Königlichen Musikakademie in Århus. Ausgewählt wurden die Kandidaten von einer Fachjury, der in diesem Jahr Bernhard Günther (Künstlerischer Leiter von Wien Modern), Musiker Peter Quehen­berger und Komponist Wolfram Schurig angehörten. (TT)