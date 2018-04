„Was wäre ein Leben ohne Musik und ein Jahr ohne Proben? Das könnten wir uns nie vorstellen!", betonte der Obmann der Musikkapelle Westendorf, Jako­b Hirzinger, zu Beginn des heurigen Frühjahrskonzertes kürzlich im Alpenrosensaal Westendorf. Im Rahmen des Konzertes wurden auch verdiente Mitglieder geehrt. Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft wurden Rene Schwaiger, Martin­a Kriegl, Kathrin Werlberger und Johanna Gossner geehrt. Johann Rieser wurde mit dem Verdienstzeichen in Grün ausgezeichnet. Albert Sieberer, welcher seit 1973 zur Kapelle gehört, 40 Jahre das Amt des Schriftführers ausübte und bereits 2016 zum Ehrenmitglied ernannt wurde, erhält im November des heurigen Jahres vom Tiroler Blasmusikverband das Verdienstzeichen in Gold und wurde bereits an diesem Abend geehrt. Weiters war Sieberer von 2006 bis 2011 Bezirksschriftführer und ist seither als Bezirksobmannstellvertreter tätig. (fh)