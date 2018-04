Innsbruck - Die Dreharbeiten zum Musikvideo von Ed Sheerans Hit „Perfect" im Oktober 2017 am Hintertuxer Gletscher waren „top secret". Das Zillertaler Après-Ski-Konzert des britischen Superstars knapp einen Monat später exklusiv. Auch damals fühlte sich Sheeran „Perfect"-und gab seine Nummer-eins-Single zum Besten. Populär ist der Song nach wie vor-und das dazugehörige Video sowieso.

Am Donnerstag hat es auf der Online-Plattform YouTube eine Schallmauer durchbrochen: Seit seiner Veröffentlichung am 9. November 2017 wurde es mehr als eine Milliarde Mal aufgerufen. Als erstes Video überhaupt schaffte der berühmt-berüchtigte „Gangnam Style" von Psy den Sprung über die Milliardengrenze. Das war im Dezember 2012.

Eineinhalb Jahre später nahm der damalige Dauerbrenner auch die zweite, lange für undenkbar gehaltene Hürde: Der Song wurde mehr als zwei Mrd. Mal auf YouTube aufgerufen. Inzwischen haben rund 30 Videos die Zwei-Milliarden-Marke genommen. Weitere sind knapp davor.

Benötigte „Gangnam Style" noch 159 Tage für die erste Milliarde, schaffte Justin Bieber das mit „Sorry" bereits nach 137 Tagen und Adele gelang das Kunststück mit „Hello" schon nach nur 87 Tagen. Mit seinen 168 Tagen bis zur (ersten) Milliarde liegt „Perfect" also im Mittelfeld der schnellsten Durchstarter.

Und ist noch ziemlich weit entfernt von den zumindest auf YouTube gefragtesten Ed-Sheeran-Songs: „Shape of You" etwa steht mit rund 3,4 Mrd. Aufrufen auf Rang drei der derzeit meistgeklickten Videos, „Thinking Out Loud" wurde bislang 2,2 Milliarden Mal aufgerufen. (TT.com)