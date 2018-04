Stockholm — Es ist das Comeback des Jahres: ABBA sind zurück. Die schwedische Kultband hat sich vor gut 35 Jahren getrennt — und immer eine musikalische Wiedervereinigung ausgeschlossen. Bis heute.

„Wir alle vier dachten, dass es nach gut 35 Jahren Spaß machen könnte, die Kräfte wieder zu vereinen und ins Aufnahmestudio zu gehen", ließen Agnetha (68), Benny (71), Björn (73) und Anni-Frid (73) auf Instagram wissen. "Es war so, als ob die Zeit stillgestanden habe, und wir waren nur für einen kurzen Urlaub weg."

Zwei neue Songs sind bei der Studio-Session herausgekommen. Der Titel des einen: "I Still Have Faith In You". Dieser werde im November in der ABBA-Special-Show der britischen BBC und dem US-Sender NBC Premiere feiern. Auf der Bühne wird das legendäre Quartett aber nur virtuell stehen: Für die Sendung werden extra ABBA-Avatare geschaffen - TT.com berichtete. Die Show soll im Dezember ausgestrahlt werden. Die Hologramme lassen die Schweden erscheinen, wie sie 1979 ausgesehen haben. „Wir mögen zwar älter geworden sein, aber der Song ist neu. Und es fühlt sich gut an."

Das letzte ABBA-Studioalbum "The Visitor" erschien 1981. Im Herbst 1982 veröffentlichten sie noch die Singles "The Day Before You Came" und "Under Attack". Am 11. Dezember 1982 hatten die vier Schweden ihren letzten gemeinsamen TV-Auftritt und kündigten eine "Pause" an. Offiziell aufgelöst hat sich die Band nie. (smo)