Sillian – Am Sonntag, den 20. Mai, wird es in Heinfels und Sillian bereits zum vierten Mal einen ganz besonderen Musik­reigen geben. Sechs Doppelgruppen ziehen ab 14.30 Uhr für sechs Stunden von einem Lokal zum nächsten, derer es ebenfalls sechs an der Zahl sind. Von reiner Volksmusik bis zu Oberkrainerklängen reicht die Bandbreite. Stationen sind das Sportstüberl, das P99, der Sillianer Wirt, die Pizzeria Aroma, der Brückenwirt und das Heimspiel. Der Veranstalter „Miteinand in Sillian“ bittet die Gäste um freiwillige Spenden. (TT)