Los Angeles – Fans weltweit haben begeistert auf die neue Single der Backstreet Boys reagiert. Der Song „Don‘t Go Breaking My Heart“, der am Donnerstagmorgen veröffentlicht wurde, kommt offenbar gut an, wenn man die Reaktionen in den sozialen Netzwerken als Maßstab nimmt. In dem Musikvideo tanzen die fünf Bandmitglieder unter anderem auf einer in blauem Licht gehaltenen Bühne.

„Auch nach zwei Jahrzehnten habt ihr noch großartige Tanzschritte und Musik drauf. Es hat sich nichts verändert“, schreibt ein weiblicher Fan auf Twitter. Dort hatte die Band ihre Anhänger aufgerufen, die beliebteste Stelle des neuen Songs zu beschreiben. Die Bemerkung eines Fans, alles sei toll, kommentierte die Band mit einem Lach-Smiley und den Worten: „Yeah, das halten wir auch für den besten Teil.“ Bei Twitter rangiert der Name des Songs derzeit unter den drei am häufigsten verwendeten Hashtags.

Die Fans mussten lange warten, das letzte Album der Band liegt fünf Jahre zurück. Die amerikanische Boygroup („As Long As You Love Me“) mit den Musikern Nick Carter, Kevin Richardson, Howie Dorough, Brian Littrell und A.J. McLean wurde Anfang der 90er Jahre gegründet und hat sich nie aufgelöst. (dpa)