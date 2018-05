Video

Adam Levine beim Carpool Karaoke von Polizei angehalten

Maroon-5-Sänger Adam Levine und James Corden sind einfach zwei „richtig coole Väter“ – wie sie zu Beginn ihrer Karaoke-Spritztour feststellten. Die beiden stimmten einige Klassiker aus der langjährigen Karriere des 39-jährigen Levine an. Da durfte weder „This Love“ aus dem Jahr 2002 noch das neun Jahre später erschienene „Moves Like Jagger“ fehlen. Bei einem kurzen Zwischenstopp stellte Adam Levine eines seiner kuriosen Talente zur Schau, ehe wenig später das Heulen von Polizeisirenen hinter ihnen ertönte. Für den Sheriff waren die beiden etwas zu langsam am Weg – was sich wenig später dann radikal änderte.