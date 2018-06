Kufstein — Pünktlich um 15 Uhr wurden am Freitag in Kufstein die ersten Töne auf den vier Bühnen bei Kufstein Unlimited angeschlagen. 50 Bands werden noch bis Sonntag die Festungsstadt zum Schwingen bringen. Mit DAWA und Krautschädel trifft am ersten Festivaltag „Goschnrock" auf außergwöhnliche Stimmen.

Mit Lions Head erwartet die Zuschauer am Samstag in internationaler Act, den man mit Hits wie „When I wake up" bereits aus den Radios kennt.

Aliens, Orangen auf Stelzen, das vermutlich kleinste Busshuttle der Welt - neben der Musik sind es auch die schrulligen Straßenkünstler, die hier in den vergangenen Jahren immer um die 30.000 Besucher anlockten. (jazz)

