Kufstein — Ein riesengroßer stählerner Flamingo, der zum Leben erweckt scheint, Pantomimen, die Zuschauer zum Sockenessen einladen, Pärchen, die spontan auf der Straße zum Tanzen anfangen, und vor allem Musik, Musik und nochmals Musik. Die Kufsteiner, ihre Gäste aus nah und fern, feierten gestern Samstag weiter, was am Freitag begann: das dreitägige Musikfestival „Kufstein unlimited". Am Freitag hatte die Gruppe DAWA mit ruhigen Tönen als Hauptact genauso die Zuschauer in den Bann gezogen wie danach mit entschieden mehr Lautstärke Krautschädl.

Was dann am Samstag den Veranstaltern ein besonderes Lächeln auf die Lippen zauberte, war nicht nur das ungebrochene Interesse des Publikums am Festival, es war nach ersten Informtionen auch ohne besondere Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Kufstein unlimited wurde am ersten Veranstaltungstag neuerlich seinem Ruf gerecht, eine friedliche große Party zu sein. Gestern Abend begeisterten dann noch Auftritte von AVEC und Lions Head.

Heute geht's wieder um 11 Uhr auf den vier Bühnen im Stadtgebiet weiter. Zwölf Bands spielen abwechselnd bis zirka 17 Uhr. Dann ist das achte Kufstein unlimited Geschichte und für das Organisationsteam heißt es: Nach dem Festival ist vor dem Festival. (wo)