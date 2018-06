Von Michael Mader

Kufstein – Weiße Schuhe, weiße Socken, weiße Hose, weißer Anzug, blaues Hemd und in der Hand eine Kaffeetasse. So erschien Roger Hodg­son am Dienstagabend bei seinem einzigen Österreich-Auftritt auf der Festung in Kufstein und wünschte sich vom Publikum, einander zu umarmen – auch wenn man seinen Nachbarn nicht unbedingt kenne. Der Mitgründer, Songwriter und vor allem auch die Stimme der Band Supertramp hatte noch keinen einzigen Ton gesungen, die nur gut 2000 Zuhörer aber bereits in der Tasche.

Trotzdem ließ er sich nicht lange bitten und präsentierte dem Publikum in knapp 90 Minuten das, was es hören wollte – die Songs, die es bereits aus der Kindheit kennt und die auch heute noch immer wieder im Radio gespielt werden. Darunter den in den USA und im UK erfolgreichsten Supertramp-Song „The Logical Song“. Aber auch „Dreamer“ und „Breakfast in America“ durften an diesem Abend nicht fehlen. Unglaublich, dass die markant hohe Stimme von Hodgson auch mit 68 Jahren immer noch so klingt, wie man sie von einem Studioalbum kennt. Mit ein Erfolgsgarant für den gelungenen Abend waren natürlich auch die Profimusiker, die Hodg­son tatkräftig unterstützten. Eine gewaltige Inszenierung, unter anderem wenn beim Song „Lord is it Mine“ weiße Lichter direkt aus Hodgson zu kommen schienen und in den Himmel ragten. Doch das Publikum schien mehr Tempo zu wünschen und dem schien Hodgson zum Ende des Konzerts auch nachzugeben: „Ich kann nicht gehen, ohne dieses Lied zu spielen“, rief er seinen Fans zu.

Und so endete mit „Give a Little Bit“ und „It’s Raining Again“ auf der Festung in Kufstein für viele Zuhörer ein musikalischer Ausflug in ihre Kindheit.