Von Ursula Strohal

Innsbruck – Der Lette Andris Poga war nun der letzte in der Reihe der Dirigenten, die das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck auf seiner Suche nach einem Chef in dieser Saison eingeladen hatte. Er hinterließ am Donnerstag im Congress nachhaltigen Eindruck – aber den macht er ja zunehmend in der Musikwelt. Mit einem bestens disponierten TSOI in maximaler Leistungsbereitschaft präsentierte Poga russische Musik, die der Zusammenhang von Depression und Aufbrausen, von Autobiografie eint: Dmitr­i Schostakowitsch Violoncellokonzert Nr. 1 in Es-Dur, op. 107 und Peter Iljitsch Tschaikowskis Symphonie Nr. 4 in f-Moll, op 36. Das Initial dazu bildete Dunkel-Gestrenges aus Mozarts Feder: Adagio und Fuge in c-Moll, KV 546.

Dann gehörte Schostakowitschs unsentimentale Trauer ganz Alexander Kniazev, dem großen russischen Cellisten. Weil er auf atemberaubende Weise diese Musik nicht interpretierte, sondern war. Versunken in das große Lied, das Repressalien und Todesangst, Wut und Aufbegehren, Flucht in groteske Spiegelung und privateste Lyrik konsequent in das umsetzt, worauf das Wollen abzielt: Musik. Kniazev, eins mit seinem Instrument, setzt harte Rhythmen und lange Linien in den tragenden Klang, reißt ihn ab, führt Themen und Motive durch Schostakowitschs ureigenen Weltraum.

Als er die „Cadenza“ in Satzlänge monologisch sang und dachte und trauerte, war es sehr still im Saal. Nach dem bewegten Schlusssatz, nach den Aufregungen dieses Werkes (mit einem kunstvoll kommentierenden Solohorn) führte Kniazev mit einem Satz aus Bachs Cellosuiten in einen anderen introvertierten Kosmos.

Als Fels steht Andris Poga in der Brandung, die er selbst aufschäumt. Tschaikowskis Vierte berichtet ebenso wie Schostakowitschs Violoncellokonzert vom leidenden Komponisten selbst, ohne Wehleidigkeit zwischen Donner und Zartheit.

Poga machte kein sentimentales Drama daraus, sondern verwies durch die exzellenten Musiker mit großer Lust an Orchestervirtuosität auf die Logik dieser im Lauten wie im Leisen leidenschaftlichen, farbintensiven Musik, auf ihre satztechnische Entwicklung, das Ineinanderübergehen der Motive, den Klangsinn, die Vieldeutigkeit, das mitreißende Melos.