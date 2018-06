Hopfgarten i. B. – Der Penningberg in Hopfgarten wird am Freitag, den 6. Juli, zum Zentrum des Schlagers. Die Sängerin Lara Bianca Fuchs lädt bereits zum achten Mal zum großen Schlagerfestival zu sich nach Hause in den Leamwirt.

Auf der Bühne stehen dabei Schlagerstars wie Marleen, Bernhard Brink, Christian Lais, Maria Voskania und die Zillertaler Mander – sowie natürlich die Gastgeberin Lara Bianca Fuchs – vor einer einzigartigen Kulisse.

Bereits am Donnerstagvormittag wird eine Fanwanderung mit Lara Bianca Fuchs stattfinden. Es werden alle teilnehmenden Gäste zusammen mit der Gondelbahn zur Mittelstation fahren. Dort gibt es eine musikalische Begrüßung bei der Salvenalm und ein umfangreiches Programm.

Das Konzert selbst findet dann beim Leamwirt in Hopfgarten statt, Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Karten sind erhältlich in den TVB-Büros Hopfgarten & Wörgl, bei allen Raiffeisenbanken und natürlich direkt beim Hotel Leamwirt in Hopfgarten. (TT)