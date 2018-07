Biberwier – Die Musikkapelle Biberwier lädt am Donnerstag, 26. Juli, wieder zu einem Brass-Konzert in den Dorfpark ein. Diesmal gastiert das Austrian Brass Consort – mit dabei auch Maximilian Petz aus Ehrwald – in der Gemeinde am Fuß des Fernpasses. Tickets für den Konzertabend, der um 20 Uhr beginnt, gibt es im Vorverkauf zum Preis von 8 Euro bei der Raika und dem TVB Ehrwald-Lermoos-Biberwier. An der Abendkassa sind die Karten um 12 Euro erhältlich. Bei Schlechtwetter findet das Brass-Konzert in der Pfarrkirche statt. (TT)