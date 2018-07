Ischgl – Zuletzt hörte man von Jason Derulo während der Fußball-Weltmeisterschaft. Er schrieb und performte mit „Colors“ die offizielle WM-Hymne für Coca Cola. Am 24. November steht der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstler nun in Ischgl auf der Bühne. Mit dem legendären „Top of The Mountain Concert“ eröffnet er mit bekannten Songs wie „In My Head“, „Want To Want Me“ oder „Whatcha Say“ die Wintersaison der Silvretta Arena.

Der Skibetrieb startet in der Silvretta Arena am 22. November 2018. Das Live-Konzert vor der nächtlichen Bergkulisse der Silvretta startet um 18 Uhr. Der Konzert-Eintritt ist im Tagesskipass inkludiert. (TT.com)