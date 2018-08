Fieberbrunn – Auch dieses Jahr steht Fieberbrunn am 11. August ab 19 Uhr wieder im Zeichen der Musik: Seit 1993 zieht das Bourbon Street Festival Musikfans in seinen Bann. Das einst kleine Fest hat sich mittlerweile zu einem Festival entwickelt. Bei freiem Eintritt gibt es neben den international hochkarätigen Bands auch kulinarische Köstlichkeiten. Je nach Belieben können die Besucher bei Jazz, Blues und Funk das Flair von New Orleans verspüren, sich auf die Spuren von Rock-Legenden begeben oder zu modernem Pop und R’n’B-Melodien tanzen.

Um der Feierlaune keine Grenzen zu setzen, wird ein Shuttlebus zur Verfügung stehen. Mehr Infos unter www.bourbonstreetfestival.at.

Eingestimmt wird man auf das Festival bereits am 7. August mit der Bummelnacht im Ortszentrum von Fieberbrunn. Am 9. August präsentiert die Knappenmusik ihr Sommerkonzert um 19.45 Uhr im Musikpavillon Fieberbrunn. (TT)