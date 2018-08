Von Harald Angerer

Kitzbühel – Sie sind ein hübsches Paar – und vor allem ein äußerst erfolgreiches. Andrea­s Gabalier und Kitzbühel, das scheint zu passen. Denn das Kitzbüheler Musikfestival am kommenden Wochenende (17. und 18. August) ist auch heuer wieder bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Der Auftakt ist bereits am Donnerstag, 16. August, mit der Opening-Party mit vielen Live-Acts vor der Kitzbühel-Alm. Das eigentliche musikalische Vorspiel bildet dann aber am Freitagabend die Show-Nacht unter anderem mit den Hollerstauden, Stina Gabriell, The Monroes, Die Granaten und Johnny Logan & Band. „Insgesamt haben wir am Freitag elf Live-Acts“, berichtet Veranstalter Thomas Rass.

Den Höhepunkt bildet dann am Samstag aber Volks-Rock’n’Roller Andreas Gaba­lier. „Er reist schon am Mittwoch an, da wir heuer eine Überraschung geplant haben beim Konzert“, sagt Rass. Es gebe erstmals eine dritte Bühne mit einer Alm, aber mehr will der Veranstalter nicht verraten. Mit seinem Team ist Rass bereits seit vergangenen Donnerstag mit den Aufbauarbeiten beschäftigt. Über 120 Tonnen Material werden dazu in das Tennisstadion gebracht und aufgebaut. Insgesamt werden über 200 m2 LED-Leinwände im Stadion aufgebaut. „Es wird jedes Jahr mehr, aber wir wollen natürlich auch jedes Jahr noch eins draufsetzen“, schildert Rass.

Bis zu 180 Personen sind insgesamt beim Musikfestival im Einsatz, das beginnt beim Aufbau und geht bis zu den Rettungskräften und Securitys. Dazu kommen auch noch Mitglieder der Kirchberger und Kitzbüheler Jungbauern/Landjugend, zum einen als Service-Personal, aber vor allem für Gäste mit Behinderung. Sie begleiten die Personen auf den Platz und helfen ihnen. „Das haben wir nun schon seit vier Jahren und es kommt sehr gut an“, schildert Rass. Die Konzerte sollen für alle ein großes Erlebnis sein.

„Es ist einfach sensationell, wenn man mit einem solchen Zuschauermagnet zusammenarbeiten kann. Man hat das Gefühl, als ob ein Meter Schnee liegt und es ist Hahnenkammrennen, doch es ist Sommer“, freut sich Rass, dass das Festival auch für den heimischen Tourismus eine große Bedeutung bekommen hat.