Die Amigos, unbestritten Superstars in der Schlagerszene, kommen wieder nach Fulpmes. Am Freitag, den 14. September, sind sie ab 17 Uhr im überdachten Pavillon live zu Gange, und sie haben wieder jede Menge Gründe, mit ihren Fans zu feiern. Mit ihrer aktuellen CD „110 Karat" haben sie erneut eine Sensation geschafft, denn es stürmte als 9. Album auf Platz eins in die Verkaufs-Charts in Deutschland, womit sie diesbezüglich die erfolgreichsten Volksmusikkünstler aller Zeiten sind. Auch in Österreich und der Schweiz ging es zum mittlerweile vierten Mal direkt von 0 auf 1. Tickets gibt es bei allen Raikas und Sparkassen sowie bei www.oeticket.com. (hubs)