Wien – Mit ihrem neuen Album „Let‘s Go Sunshine“ will die Britpopformation The Kooks nach der eher gescheiterten Neuorientierung „Listen“ vor vier Jahren wieder „Back to Basics“. Ein wenig vom Groove des Vorgängers nahm man mit, von dessen Mixtur aus Gospel-, Funk- und Soul-Anleihen blieb aber nichts übrig. Man wollte die „Geisteshaltung der Sechziger neu erfinden“, verriet Frontmann Luke Pritchard der APA.

Pritchard: „Es ist kein Retroalbum“

„Es ist ein Bandalbum, ein Gitarrenalbum und ein Album, das die Geisteshaltung der Sechziger neu erfinden will. Es gibt viele Referenzen, aber es ist kein Retroalbum“, führte Pritchard aus. Und das Großartige der britischen Bands, ob das die Beatles, die Kinks oder auch die Smiths seien, war immer ihr Humor. „Was würden die Beatles jetzt machen?“ war dabei im Ansatz auch eine Frage, die man sich gestellt habe. „Es ist ein Britpopalbum, und wir hoffen, dass wir einen klassischen Sound geschaffen haben“, ergänzte Bassist Peter Denton.

Das neueste Album halte man immer auch für das beste, jedoch wisse man, dass das Debüt „Inside In/Inside Out“ aus dem Jahr 2006 eines dieser Alben bleiben werde, mit denen man verankert sei. Schließlich war es damals der „Soundtrack“ für viele Menschen, sagte Pritchard. Die schon im Voraus veröffentlichten Songs „No Pressure“ und „All the Time“ sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache dafür, dass man sich wieder ein wenig an den Frühzeiten orientieren wird. „Let‘s Go Sunshine“ schließt auch im Ganzen eher an die Anfänge der Band an. Es ist ein „Feelgood“-Album, dem man die wiedergewonnene Spielfreude anhört. Dass die Zeit nach „Listen“ die Hölle gewesen sei, wie anderorts zu lesen war, an so eine Aussage kann sich Pritchard zwar nicht erinnern, aber „es waren harte Zeiten“, und man verspürte durchaus einen gewissen Druck.

„Mysterium des Pop und seiner Idole leidet unter Instagram“

Inhaltlich haben sich die Kooks für ihr neues Album also auf eine nostalgische Schiene begeben, aber als Band ist man durchaus nicht in der Vergangenheit verhaftet: „Es ist gut, mit der Zeit zu gehen“, beantwortete Pritchard im Gespräch mit der APA die Frage, warum man als eine der wenigen Britpopbands auch gegenwärtig noch erfolgreich aktiv ist. Eine genaue Antwort darauf wisse er zwar nicht, aber man habe weiterhin viele junge Fans.

Zwar kämpfe man inzwischen viel mehr um die Aufmerksamkeit, ergänzte Bassist Denton, wie man auch mit Plattenverkäufen kaum noch Geld mache. Aber dafür müsse man auch nicht mehr zwölf Monate im Studio für ein neues Album verbringen. „Hast du einen guten Song, dann raus damit“, laute das Motto, so Denton. Denn wenn die jungen Fans einen guten Song hören würden, „dann sharen sie ihn“ – und da gehe es gar nicht mehr so um Kontinuität. Das Mysterium des Pop und seiner Idole würde aber unter Instagram & Co. leiden. Die Schnelllebigkeit der Gegenwart habe trotzdem auch Vorteile: Man könne spielerischer mit seinem Output umgehen. Womit die Kooks nach ihrer „Neuverankerung“ vielleicht bald wieder mit neuen Ansätzen überraschen könnten. (APA)