Mailand — Der italienische Popsänger Eros Ramazzotti („Più bella cosa") bringt ein neues Album heraus. Es soll am 23. November erscheinen, wie Ramazzotti am Montag in einem Video auf Facebook ankündigte. Das Album trage den Namen „Vita Ce N'é" und drücke „den Seelenzustand in diesem historischen Moment aus", sagte der 54-Jährige, der damit auch auf Tour gehen wird.

„Es sendet eine positive Nachricht, wie meine Alben und meine Lieder es in über 30 Jahren immer getan haben", so Ramazzotti. Seine Konzertreise wird der Musiker im Februar 2019 in München starten, nach Wien kommt er am 15. April. Der Vorverkauf für den Auftritt in der Stadthalle startet am Donnerstag.

Mit über 50 Millionen verkauften Platten und Fans auf der ganzen Welt gehört Ramazzotti zu den international erfolgreichsten italienischen Musikern. (APA dpa)