Innsbruck – Musik am Berg­isel ist nicht mehr selbstverständlich. Höchstens als nettes Begleitelement für sportliche Events. Dass sich die Tiroler von Mother’s Cake den Bergisel für ihr neues Projekt aussuchten, war auch Kalkül. Bei minus zehn Grad haben sich die Jungs einer besonders harten Aufgabe gestellt, die jetzt belohnt wird.

Am 7. September erschien die neue Platte „Live at Berg­isel“, die ein 45-Minuten-Set enthält – insgesamt sechs Songs mitsamt epischem Intro. Das, ganz der Live-Atmosphäre entsprechend wie auch bei den Konzerten, nahtlos in den ersten Song überleitet. Auf der neuen Platte ist es „Streetja Man“, das vom letzten Album „No Rhyme No Reason“ stammt, welches die Band 2017 veröffentlichte. Das dritte seiner Art, in dem das Trio (Yves Krismer, Benedikt Trenkwalder und Jan Haußels) stetig seinen Stil weiterentwickelte. Aber: Die drei Musiker bleiben psychedelisch-sphärisch, bauen zunehmend auch Funk-Elemente und starke Melodien ein. An einigen Stellen winken Greta van Fleet und Goodbye June sozusagen von der Seite. Das hört man der Live-Platte an, die ersten vier Tracks nach dem Intro kommen allesamt vom 2017er-Album. Die treibenden Riffs, überraschenden, aber präzise umgesetzten Rhythmuswechsel und die unverkennbare Stimme von Frontman Yves Krismer funktionieren im Studio genauso wie am Bergisel. „Streetja Man“ steht mit seinen achteinhalb Minuten auch dafür, dass ein Spannungsbogen sich vollständig entwickeln muss. Schade nur, dass die Band auf frühere Ohrwürmer wie das großartige „Creation’s Finest“ (2012) verzichtet.

Spektakulärer als die Intensität der Tracks ist höchstens die Lichtshow, die das Konzert begleitete und die gesamte Arena zum Leuchten brachte. Zu sehen ist das auf etlichen Videos, die die Band bereits über den Sommer online veröffentlicht hat. Von den Live-Qualitäten überzeugen kann man sich aktuell auf der Tour der Band, die sie durch ganz Europa und erst am 16. November wieder nach Innsbruck führt. (bunt)

Progressive Rock Mother’s Cake: Live at Bergisel, Membran/Sony.