Innsbruck – Chorerfahrung kann von Vorteil sein. Ein „Muss“ sei sie aber nicht, meint Tanja Raich. Die gebürtige Pitztalerin sagt, dass eigentlich „Freude am Singen“ reicht. Sie werde von allen Arrangements Noten verteilen und als Chorleiterin alle Stimmen einsingen, damit man zu Hause, im Auto oder der Dusche mitsingen und üben kann. Klingt nach einem „normalen“ Chor. Ist es aber nicht. Der Tiroler Sängerbund organisiert im Herbst heuer erstmals einen Popchor. Und Tanja Raich wird diesen leiten.

Während so ein Chor für Tirol vollkommenes Neuland ist, hat Raich schon jede Menge Erfahrung damit. Sie leitet einen ähnlichen Chor in Aachen/Deutschland. „Auslöser waren die Rock-, Pop- und Jazztage des Sängerbundes am Grillhof in Vill. Dort wurde immer im Plenum gesungen und ich habe die Idee gehabt“, erklärt Raich. Und steckt auch gleich die Ziele für die Teilnehmer ab. „Die Sänger haben die Möglichkeit, ein abwechslungsreiches Repertoire zu erarbeiten und mit Band aufzuführen. Ich versuche dabei auch gesangstechnische Unterstützung zu bieten.“ Das Repertoire umfasst Rock- und Popsongs der letzten Jahrzehnte – von AC/DC über Toto bis Coldplay. All das wird mit einer kleinen Choreografie garniert. „Wir arbeiten auch an der Bühnenpräsenz“.

In Aachen startet die in Holland lebende Pitztalerin mittlerweile mit ihrem Chor in die fünfte Runde. Eigentlich war das Projekt nur auf einen einmaligen Versuch ausgelegt. Doch der Erfolg war so überwältigend, dass der Chor fortgesetzt wurde. Für die neue Runde gibt es dort 200 Anmeldungen. „Schön wäre es natürlich, wenn der Popchor Tirol auch keine einmalige Sache wäre und sich viele sangesfreudige Frauen und Männer finden würden, die mitmachen wollen. Auch solche, die sich bis jetzt noch nicht getraut haben, ihre Stimme zu erheben.“

Insgesamt wird in Telfs fünfmal einen Samstag lang geprobt (zweimal im Herbst, dreimal im Frühjahr) – am Ende wird es im März ein Konzert im Haus der Musik in Innsbruck geben. Das Training (inkl. Noten) kostet 290 Euro, Mitglieder des Tiroler Sängerbundes zahlen 250 Euro. Anmeldungen unter 0512-588801 oder sekretariat@tsb.tirol oder auf www.tsb.tirol. Anmeldeschluss: 5. Oktober. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 40 Sängerinnen und Sängern. (TT, mw)