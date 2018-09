Innsbruck – Johann Sebastian Bach bleibt in seiner zeitlosen Gültigkeit das Alpha und Omega, sein Einfluss wirkt auf Komponisten und Interpreten jeder Couleur. In Tirol konzentriert erfahrbar: Bach in scheinbar unerschöpflichen stilistischen Ansätzen innerhalb der Alten Musik, der Klassik/Romantik-Schwerpunkt der Festspiele Erl nicht ohne Bach, Bach in den Konzertsälen und aufblitzend auch immer wieder bei Klangspuren, dem Tiroler Festival für Neue Musik.

Dort begann das Quatuor Bozzini am Freitag sein Konzert im Vier und Einzig mit einigen Abschnitten aus Bachs „Kunst der Fuge“, um mit der Übertragung dieser Konzentration das Stück „About Bach“ der ebenfalls kanadischen Komponistin Cassandra Miller zu erhellen. Eine Bach’sche Keimzelle äußert sich als gleichbleibendes Gerüst, die kaum wahrnehmbare Veränderung – es geht nicht um „Entwicklung“ – liegt in der Melodie, die in leiser, höchster Geigenlage darübergesetzt wird und sich kaum merklich verkürzt. Ein begreifbares Konzept, das wohl Länge braucht, aber doch etwas ermüdet.

Der Londoner Lawrence Dunn, 27, löst sein „Carrying“ auf in gleitende Akkordmelancholie, die überraschend narrativ endet. Dann wurde Dunn überholt von dem ca. 40 Jahre älteren Iren Gerald Barry, der mit seinem Streichquartett Nr. 4 mit Ironie, Witz, überzogenen Klängen und Pausen sowie Gesang die Gattung unterläuft.

Das Quatuor Bozzini, vertraut mit den Stücken, nicht immer stabil in Intonation und Balance, schenkte dem scheidenden Klangspuren-Leiter Matthias Osterwold eine Zugabe: „Innsbruck, ich muss dich lassen“. (u.st.)