Innsbruck – Der designierte Leiter der „Klangspuren Schwaz“, Reinhard Kager, hat die Verjüngung des Publikums als ein für ihn wichtiges Ziel definiert. Das betonte er in einer Pressekonferenz zur Zwischenbilanz des diesjährigen Festivals. Darüber hinaus will er, dass die Klangspuren Festivals zukünftig verstärkt auf politische Entwicklungen Bezug nehmen und darauf reagieren, wie Kager erklärte. Im September 2019 soll all dies unter dem Motto „Risse“ starten.

Es wirkte wie eine Art Staffelübergabe und Auftrag an den „Neuen“ zugleich, als Matthias Osterwold, derzeit noch Künstlerischer Leiter des Festivals, davon sprach, dass man, was junge Hörer betreffe, „noch nicht ganz am Ziel“ sei, das habe man auch heuer gemerkt. Trotzdem zeigt man sich stolz auf 28 Veranstaltungen mit rund 3650 Besuchern, die heuer stattfanden. Ideen, wie das junge Publikum verstärkt zum Klangspuren-Publikum werden könnte, lieferte Kager, der Osterwold bald beerben wird. „Improvisierte Musik hat eine Art von unmittelbarer Sinnlichkeit und ist daher womöglich für junge Menschen gut zugänglich“, meinte er. Als Novität will er deshalb neben dem altbewährten „Composer in Residence“ – für 2019 wird dies übrigens der Elsässer Mark Andre sein – künftig auch einen ebenso renommierten „Improviser in Residence“ nach Schwaz bringen. Auch an den Schulen will er stärker andocken.

Neben diesen neuen Akzenten versprach er auch einiges an Kontinuität. „Es gibt viele Schnittpunkte in unserer ästhetischen Auffassung“, sagte Kager und merkte auch an, dass er bereits seit 1997 „begeistert vom Festival“ sei und dieses stets journalistisch und kritisch begleitet habe (u. a. für die TT). Auch Osterwold würdigte seinen Nachfolger als „guten, kritischen und engen Begleiter des Festivals“. (TT)