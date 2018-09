Innsbruck – Die Diagnose Lyme-Borreliose krempelte 2014 das Leben von Avril Lavigne komplett um. Jetzt kann die kanadische Sängerin endlich wieder ihrer Leidenschaft nachgehen. Nach fünf Jahren musikalischer Abwesenheit hat sie die Ballade „Head Above Water“ veröffentlicht.

Aufgrund der Infektionskrankheit, die durch einen Zeckenbiss übertragen wird, musste die Sängerin fünf Monate am Stück im Krankenhaus verbringen. Lange Zeit waren sich die Ärzte uneinig, an was die Musikerin mit den Symptomen Müdigkeit und Kopfschmerzen litt. In einem offenen Brief an ihre Fans, den Lavigne vor Kurzem auf ihrer Webseite veröffentlichte, berichtet sie von der Entstehung des Songs im Krankenbett.

„Lass mich nicht ertrinken“

„Ich hatte den Tod akzeptiert. Es fühlte sich an, als ob ich ertrinke“, schreibt die Musikerin. In dieser Phase betete sie demnach viel und schrieb, in den Armen ihrer Mutter, die erste Single ihres neuen Albums. „God, keep my head above water, don‘t let me drown“ („Lieber Gott, halte meinen Kopf über Wasser, lass mich nicht ertrinken“) heißt es im Refrain des Lieds, mit dem Lavigne auf ihre damalige Verzweiflung anspielt.

Abseits ihrer bisherigen Poppunk-Werke handelt es sich bei dem Song um eine gefühlvolle Ballade. Die neue Single ist nur ein Vorbote: Nach ihrer Genesung arbeitet die Sängerin nun an einem ganzen Album.

Lavigne hat in ihrer Karriere, die 2002 mit dem Song „Complicated“ und dem Album „Let Go“ begann, mehr als 40 Millionen Alben verkauft. Achtmal war sie für einen Grammy nominiert. Die 33-Jährige hat mittlerweile auch eine nach ihr benannte Stiftung gegründet. Diese unterstützt Menschen, die an Lyme-Borreliose oder anderen schweren Erkrankungen leiden. (TT.com)