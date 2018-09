Las Vegas — The Show will not go on: Die Sängerin Celine Dion („My Heart Will Go On") beendet ihre regelmäßigen Auftritte in der US-Casinostadt Las Vegas. Wie die 50-jährige Kanadierin am Montag bei Facebook bekanntgab, soll die letzte Show am 8. Juni 2019 über die Bühne gehen.

„Las Vegas ist mein Zuhause geworden und im Colosseum des Caesars Palace aufzutreten ist ein großer Teil meines Lebens in den vergangenen zwei Jahrzehnten gewesen", schrieb die mehrfache Grammy-Gewinnerin. „Es war eine tolle Erfahrung, und ich bin all meinen Fans so dankbar, die in all den Jahren zu uns gekommen sind."

Dion trat in Las Vegas - mit teilweise längeren Unterbrechungen - regelmäßig seit 2003 auf. Im Jahr 2007 hörte sie nach der fünfjährigen Glitzershow „A New Day" zunächst auf, um dann jedoch im Frühjahr 2011 zurückzukehren. 2014/15 pausierte Dion wegen der Krebserkrankung ihres Mannes Rene Angelil, um den sie sich kümmerte.

Nachdem Angelil Anfang 2016 starb, nahm Dion die Shows wieder auf. Im vergangenen März und April fielen jedoch Auftritte aus, weil Dion sich einer Operation unterziehen musste.

Celine Dion gehört neben Madonna, Mariah Carey, Rihanna, Taylor Swift sowie der gestorbenen Whitney Houston zu den erfolgreichsten weiblichen Popstars der Geschichte. (APA/dpa)