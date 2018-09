Innsbruck – Was in Österreich schon in Form von Leyya, Naked Cameo oder den Steaming Satellites in den musikalischen Alltag eingedrungen ist, hat in Deutschland noch einen gewissen Neuheitscharakter. Guter, zeitgemäßer Elektro, der im Bandgewand daherkommt, findet sich aber natürlich auch in nördlicheren Gefilden. Bestes Beispiel aktuell: Roosevelt alias Marius Lauber aus Köln. Der DJ, der mit seinem nach ihm benannten Debütalbum bereits Erfolge feierte, legt am kommenden Freitag sein zweites Album „Young Romance“ vor.

Ein Album, das ihn wegbringt vom klassischen Clubsound hin zu einer vielmehr bandlastigeren Ausrichtung. Ein Stil, der dem 28-Jährigen auch nicht fremd ist. Bevor es Roosevelt gab, gab es Lauber als DJ und Lauber als Bandmitglied: „Bevor ich nach Köln bin, wo ich angefangen habe, als DJ aufzulegen, spielte ich in Indie-Bands Schlagzeug oder auch Gitarre und Bass“, erklärt Lauber auf Nachfrage der TT. Erst danach begann Roosevelt (das Alter Ego von Lauber) eigene Stücke zu produzieren, einen eigenen Stil zu entwickeln.

Das „Physische und Tanzbare“ faszinierte ihn seit jeher. Sein Debütalbum von 2016 sprühte geradezu davor, umgesetzt vor allem in Retroklängen zwischen Synth-Pop und Disco. Diesen Grundelementen bleibt Roosevelt auch auf der neuen Platte treu, auch wenn sie um einiges leichtfüßiger klingt. „Under The Sun“ ist noch ein klassischer Clubtrack, der Opener „Take Me Back“, „Yr Love“ sowie „Losing Touch“ passen besser zum Elektrofestival unter brennender Sonne. Roosevelt schafft es dabei immer, bei seinem Elektropop nicht auf die analoge Note zu verzichten. Ganz klar hörbar ist das bei „Illusions“, dem vierten Track auf dem neuen Album.

Bei „Pangea“ ist Roosevelt dann bei jenen Midtempo-Nummern angekommen, die wir von österreichischen Pendants kennen. Bei Lauber wird der leichtfüßige Pop-Charakter stärker betont, entstanden ist das Album auch im sonnigen Kalifornien. „Ein ganz besonderes Feeling“, wie es der DJ beschreibt. Ob im Club oder unter freiem Himmel: Roosevelt ist Elektro mit Retrocharme, der frisch klingt. (bunt) Elektro-Pop Roosevelt: Young Romance. City Slang.