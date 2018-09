Chicago – Der US-amerikanische Bluesgitarrist und -sänger Otis Rush, einer der Pioniere der Chicago Blues Szene, ist am Samstag im Alter von 84 Jahren an den Spätfolgen eines vor vielen Jahren erlittenen Schlaganfalls gestorben. Das melden Medien wie der Rolling Stone und die New York Times und berufen sich dabei auf Rushs Witwe Masaki, die den Tod ihres Gatten auf seiner Website bestätigte.

Rush erreichte 1956 schon mit seiner ersten Aufnahme „I Can‘t Quit You Baby“ die Nummer sechs der Billboard R&B Charts, wurde 1984 in die Blues Hall of Fame aufgenommen und gewann 1999 für sein Album „Any Place I‘m Goin‘“ einen Grammy. (APA)