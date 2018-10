Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Über ein Jahr ist vergangen seit der Guerilla-Aktion von Musiker Ferdinand Holzmann in der größten Kulturbaustelle Tirols. Mithilfe von gefälschten Genehmigungen hatte sich der Musiker mit seiner Crew damals Zutritt zum Haus der Musik verschafft – für eine ungefragte Erstbespielung (die TT berichtete). Und das kurz vor dem ersten Baustellenkonzert des Tiroler Symphonieorchesters und lange vor der offiziellen Eröffnung des Hauses, die kommenden Samstag ansteht. Nicht nur Polizei und Sicherheits­personal täuschte Holzmann mit der Aktion, auch das eigene Team ahnte nichts vom nicht legalen Vorhaben.

Auch wenn rechtliche Konsequenzen ausblieben, wirklich vergessen wollten die Szene und das Haus der Musik selbst das kreative Eindringen nicht; besuchte man die fast fertige Anlage in den vergangenen Wochen, war die Überraschung groß: Holzmann stöbert – mit einem weitaus größeren Team – nach wie vor durch die „heiligen Hallen“, wie er sie selbst nennt. Dieses Mal aber durchaus mit legalen Absichten und der Unterstützung von ganz oben.

Aber nochmal zurück in die Vergangenheit: Die Guerilla-Aktion setzte im September 2017 ein starkes Zeichen für die, entgegen einem Kommentar der damaligen Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer, fest in der Stadt verankerte und aktive Subkultur. Und ebenjen­e Subkultur soll auch weiter im Haus der Musik stattfinden, die Initiative „HdM-Sub“ plädiert ausdrücklich dafür. Erneut ist es Holzmann, der kurz nach Ernennung von Wolfgang Laubichler als Leiter auf die Kulturbaustelle zugeht; mit einem konkreten Konzept, das drei Schritte umfasst und auch die Leitung überzeugt: Während es in der ersten – nicht genehmigten – Phase um die Aufmerksamkeit der Szene ging, sollen die zweite und dritte Phase die subkulturelle Präsenz nun im Haus der Musik verankern. „Nicht mit einem fixen Standort, wie die anderen Initiativen im Haus der Musik, sondern jeweils projektbezogen“, meint Holzmann im Gespräch mit der TT.

Aktuell befindet sich das Projekt in seiner zweiten Phase, die sich in der Produktion eines Videos manifestiert, welches zur Eröffnung am kommenden Samstag dem Publikum vorgestellt wird. Im schmalen Zeitraum zwischen der Fertigstellung der Arbeiten und der Eröffnung im Haus der Musik durfte Holzmann mit seinem Team die Räume des Hauses bespielen. Nicht nur mit Musik, wie noch bei der Erstbespielung, wo Holzmann mit Akkordeon „Arabesque no.1“ des dänischen Komponisten Leif Kayser zum Besten gab, sondern auch mit Tanz. Sowohl eine Ballerina aus dem Tiroler Landestheater als auch Tänzer des Innsbrucker Tanzstudios Streetmotion wirken mit. Ballett und Streetdance finden unter Holzmanns musikalischer Rahmung zusammen. Sub- und Hochkultur treten auf eine gemeinsame Bühne.

Für eine Öffnung nach außen war es für Holzmann auch wichtig, nicht nur die klassischen Orte des Hauses, allen voran natürlich die Konzertsäle, zu bespielen: „Wir haben die Tanzszenen auch in die Technikräume, auf den Gängen, Treppen oder aufs sogar Dach verlegt, um zu zeigen, welche Möglichkeiten das Haus der Musik als Ort der Begegnung bietet“, erklärt der Musiker. Spektakuläres Setting, eine aufwändige Inszenierung und hohe technische Präzisio­n hatte sich das Projekt vorgenomme­n. Alles das bedurfte genauester Planung und des Engagements des Teams, das inzwischen auf etwa dreißig Personen angewachsen ist. Die kleine Geldspritze von 10.000 Euro, die für die Realisierung von Stadt und Land geschickt wurde, wurde laut Holzmann in technischen Support gesteckt. Viel mehr zählte die Unterstützung der Leitung des Hauses.

Als idealer Kooperationspartner fungiert hier der Leiter des Hauses, Wolfgang Laubichler, der dem Projekt gegenüber offenstand: „Wenn die junge Szene sich so kreativ präsentiert, müssen wir unsere Türen öffnen“, meint Laubichler auf Nachfrage der TT. Natürlich werde auch in Zukunft nicht alles umsetzbar sein, trotzdem erhoffe man sich interessante Projektvorschläge, gerne auch über die Grenzen die Musik hinaus, postuliert Laubichler. Offiziell bestätigt sei nach wie vor nur das Heart-of-Noise-Festival.

Dass weitere Ideen folgen, darauf hofft auch Holzmann. Denn sein Projekt ist auf Vorschläge aus der freien Szene angewiesen. Für den dritten Schritt der Initiative „HdM-Sub“ möchte er diese – noch einzutreffenden – Vorschläge rund drei Jahre mit der Kamera dokumentieren. Eine Zukunft, die aber noch in den Sternen steht. Die idealerweise das Haus der Musik als ein Musterbeispiel für interne Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und eine Verschmelzung mit der freien Szen­e von außen präsentiert. Und das dieses Mal mit ganz legalen Mitteln.