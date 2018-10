Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Die Jazzer nennen ihn Schlageract, die Schlagermusiker einen Jazzer, die Blueser meinen, er habe den Blues verraten. Und Norbert Schneider macht sich einen Spaß draus, stets dazwischen stattzufinden. In der Beschreibung zum neuen Album „So wie’s is“ wird gar vom Gänserndorfer Motown-Mix gesprochen. Gar kein allzu schlechter Stilbegriff, groovt, swingt und „bluest“ es dort doch vom Allerfeinsten. Trotz publikumsträchtiger Aktionen wie einer Song-Contest-Bewerbung oder der Dancing-Stars-Teilnahme ist Norbert Schneider Vollblutmusiker. Und nicht nur im Austro-Pop.

Auch wenn Schneider mit seiner letzten Platte „Neuaufnahme“ (u. a. mit einem Gastspiel von Herbert Pixner), einer Hommage an Georg Danzer, vor allem heimische Erfolge eingefahren hatte. Laut Schneider eine einmalige Sache, hatte der Nachlassverwalter ihn doch um eine Auseinandersetzung mit dem „heiligen Danzer“ gebeten. Schneider ging es spielerisch an und schuf eine sehr persönliche Coverplatte.

Schneiders Stil wird auch durch Instrumentierung der neuen Songs, eine achtköpfig­e Band mit fixem Bläsersatz, geprägt. „Dieses Big-Band-Feeling ist teilweise ungewohnt für mich, weil ich ja eigentlich aus kleinen Gruppen, Duos oder Trios, komme“, verrät Schneider. Die gesteigerten Möglichkeiten beeinflussen das neue Album und bringen mit „Bitte lächeln!“ und „Rendezvous in Badebekleidung“ zwei reine Instrumentals in die Songlist – eine Möglichkeit zur Vorführung der Handwerklichkeit, wie es Schneider nennt.

Stilistisch lebt er vom Dazwischen: Im Offbeat kippen manche Songs ins Reggae-Genre („Wind und Wetter“ oder „I was eh“), an anderer Stelle sprüht es vor Funk der späten 70er („Tigermann“). Eine treibende Bass­linie macht fast alle der 13 Songs tanzbar: Das zentral­e „Schatz, bitte loss mi ned im Wohnzimmer schlofn“ liefert sogar zeitgenössischen Lindy-Hop-Veranstaltungen einen neuen Soundtrack.

Bedächtig wird es in diesem Album selten, „Magnolie“, erweckt trotz ungewohnter Streicherunterstützung den Blueser in Schneider. Von Schwermut allerdings keine Spur. Sprechen die Texte mit viel Wortwitz doch von den alltäglichen Lächerlichkeiten des Lebens. Auch bei „So wie’s is“ bestätigt sich: Schneider tat der Wechsel in den Dialekt gut. „Ich habe vorher 15 Jahre auf Englisch getextet, der Dialekt fühlt sich ganz anders an. Ich bin dem Publikum so nahe wie nie“, resümiert der Gitarrist über die Veränderung.

Seine Eltern habe der Musiker erst vor Kurzem verloren, unter anderem ein Grund, warum das Schreiben eigener Songs unterbrochen wurde. „In dieser Zeit kam mir das Danzer-Album gelegen. Erst später sind die eigenen Songs wieder aus mir rausgesprudelt“, erklärt Schneider. Über 100 Songs seien so für das neue Album entstanden. Auch wenn die Retro-Melodien allesamt bereits „gehört“ sind, ist die Platte stimmig. Kein Song sticht hervor, aber „So wie’s is“ ist ein Kompendium an zeitgenössischen Nummern, die auf ihre eigene Art begeistern.

Blues Norbert Schneider: So wie’s is. Universal Music.