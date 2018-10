Von Joachim Leitner

Innsbruck – Der erste Eindruck: Diese Songs, die Alltagsabsurditäten besingen, heiteren Weltschmerz zelebrieren und dabei viel knarzender klingen, als sie tatsächlich sind, die kennt man doch schon. Die hat man doch schon gehört. Hat man natürlich nicht: Sie sind neu – und trotzdem so vertraut wie ein liebgewonnener Pullover, der wohl nie wirklich hip, geschweige den modisch war, aber so verdammt gemütlich, dass man ihn am liebsten täglich tragen würde.

Dieser Tage legt die deutsche Band Element Of Crime mit „Schafe, Monster und Mäuse“ ein neues Album vor. Und sie tut das in der Gewissheit, niemandem mehr etwas beweisen zu müssen. Allein für diese selbstbewusste Gelassenheit muss man die von Sänger, Texter und Trompeter Sven Regener angeführte Kapelle lieben. Dafür und für ihr ganz unironisches Verhältnis zu den einfachen Dingen, für kleine, schmutzige Steine auf irgendwelchen Straßen zum Beispiel, die darauf warten, irgendwohin geworfen zu werden. Und für ihre Musik sowieso.

Die zwölf neuen Songs sind, wie nicht anders zu erwarten, feinstes Midtempo, irgendwo zwischen Säuferballade und Nachtschwärmerchanson, beseelt von dieser unmelodramatischen Traurigkeit, die glücklich macht. Irgendwann setzt immer eine scheppernde Bierzelttrompete ein. Zumeist gibt es davor ein beeindruckend uneitles Gitarrenzwischenspiel von Jakob Ilja.

So klingen Element of Crime seit ihren – englischsprachigen – Anfängen. So wurden sie, spät, aber doch, Anfang der Nullerjahre zu – nun ja – Chartstürmern. Vielleicht sind die Songs mit den Jahren noch eine Spur abgebrühter und zwei, drei fingerbreit gelassener geworden. Und wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen Poptheoretiker, der in dieser beschwingten Verweigerung, irgendwie zeitgeistig zu sein, die ultimative Provokation, die Dekonstruktion gängiger Musikbusiness-Posen erkennt – und gedrechselte Essays darüber verfasst.

Wirklich gerecht wird man „Schafe, Monster und Mäuse“ damit nicht. Um die Brillanz von Songs wie die wunderbare Mariachi-Nummer „Immer noch Liebe in mir“ oder die erste Single-Auskopplung „Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang“ muss nichts intellektualisiert werden. Man muss nur zuhören – und die Bereitschaft zum Mitschunkeln aufbringen. Rock Element of Crime: Schafe, Monster und Mäuse. Vertigo/Univeral