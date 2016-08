Von Markus Schramek

Innsbruck — Über den Wolken ist die Freiheit angeblich grenzenlos, landen muss man trotzdem wieder. So ist das mit uns Erdlingen. Am Airport angekommen, ist es vorbei mit dem Sitzen und der Konsumation von Bordgetränken. Jetzt gilt es, das eigene Gepäck wiederzuerlangen. Im dafür reservierten Bereich drehen sich alsbald die Förderbänder. Irgendwo wird er wohl sein, der weitgereiste Hartschalenkoffer in der markanten Signalfarbe. Einen Gurt hat er eigens umgeschnallt bekommen, damit ihm auf dem luftigen Weg nur ja nichts passiert.

Tut es mitunter aber doch, wie viele aus Erfahrung wissen. Bei den Unmengen an Frachtstücken, die durch die Luft kutschiert werden, kommt es vor, dass nicht alles dort landet, wo es hingehört. Wenn man Pech hat, steht der Koffer immer noch am Abflugsort, während man selbst schon ganz weit entfernt wieder gelandet ist.

Sich zu ärgern, nützt hier wenig. Man muss aktiv werden, will man seine Habseligkeiten wiedersehen. Was genau zu tun ist, haben wir aus berufenem Munde erfahren. Sandra Bijelic von den Austrian Airlines (AUA) hat die folgenden Fragen beantwortet.