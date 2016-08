Auftakt: Der Kurs startet mit Infoveranstaltungen im Iseltal (5. September, 19 Uhr, Rettungszentrum Matrei), in Lienz (6. September, 19 Uhr, Wohn- und Pflegeheim) und im Oberland (7. September, 19 Uhr, Sprengelstube Abfaltersbach). In lockerer Abfolge folgen einzelne Module. Ende: 7. November. Sieben Module: Die sieben Kursveranstaltungen behandeln die Demenz als Krankheit, die Einführung in die Validation, die Pflege von Demenzkranken, Infos zur richtigen Pflegegeld-Einstufung, Alltags-Kompetenztraining, Aromapflege sowie das Thema der Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Kursorte: Fünf der sieben Module werden jeweils in Matrei, Lienz und Abfaltersbach angeboten. Die Veranstaltungen zu Pflegegeld und Validation gibt es nur in Lienz. Infos und Anmeldung: Selbsthilfe Osttirol, www.selbsthilfe-osttirol.at, Tel. 04852/606-290.