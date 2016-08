Von Matthias Christler

Innsbruck – Toll gemacht, Nespresso. In fast jeder Geschichte über Kaffee der letzten zehn Jahren taucht mindestens einmal der Name George Clooney auf. Espresso hier, Espresso dort. Kapsel, rein, Kapsel in den Müll. Der Kapsel-Kult kannte kein Ende und viele Konsumenten glaubten, guter Kaffee muss aus so einer Maschine kommen. Langsam ist das Thema ausgelutscht, die gute Kaffeebohne kann nach Rösten und Mahlen auch anders in der Tasse landen. Wir reden anstatt mit George Clooney lieber mit Goran Huber über guten Kaffee. Der gebürtige Kroate trägt zwar den gleichen Bart wie der Filmstar zuletzt bei den Festspielen in Cannes, im Gegensatz zu dem Testimonial beschäftigt er sich wirklich jeden Tag beruflich mit Kaffee. Vor knapp fünf Jahren sagte der Innsbrucker Barista in einem TT-Interview voraus, dass „Filterkaffee wieder zurückkommt“. Heute kann er sich bestätigt fühlen: „Die Menschen ernähren sich bewusster, trinken bewusster und das auch beim Kaffee. Es gibt inzwischen sehr viele Kaffee-Liebhaber“, glaubt er.

Zwar überholte 2014 in Privathaushalten die Kapsel-Zubereitung (38,6 Prozent) jene mit Filterkaffeemaschinen (38 Prozent) erstmals, doch inzwischen ist der Siegeszug gestoppt. Das hat mehrere Gründe: Ein Kaffee aus Kapseln oder Pads kostet laut einer AK-Berechnung bis zu 42 Cent, eine Tasse Filterkaffee zwischen 4 und 15 Cent. Auch das Müll-Problem lässt Konsumenten umdenken. Und drittens: „Den Filter nehme ich gerne in der Früh, weil der Kaffee dann leichter ist als ein kräftiger Espresso. Man isst ja in der Früh auch kein Schnitzel“, zieht der Barista, der in Innsbruck das Kaffee-Institut betreibt, einen „gschmackigen“ Vergleich.

Huber macht sich nicht nur für die Zubereitung, die vielen altbacken daherkommt, stark, er hat sich überdies überlegt, wie er sie verfeinern kann. Pro Jahr verbraucht er „eine Tonne Kaffeebohnen nur zum Experimentieren“, schätzt er. Einiges davon floss in den vergangenen zwei Jahren in die Entwicklung einer Aromakanne. „Mir ging es darum, dass man mit zwei Griffen einen Filterkaffee bekommt, der immer gleich gut schmeckt, in dem immer die gleiche und richtige Menge Wasser auf den Kaffee gegossen wird“, erklärt er. Das erreicht man durch den Knick beim dazu passenden Wassergießer.

Der Filter der Keramik-Aromakanne wird mit ca. 18 Gramm grob gemahlenen Kaffeebohnen gefüllt. Aufgegossen wird das Ganze mit 250 Millilitern auf 92 bis 96 Grad aufgeheiztem Wasser bzw. zu Beginn nur befeuchtet. Den Rest des Wassers gießt man nach 20 bis 30 Sekunden gleichmäßig dazu. Schließlich kommt der Deckel auf die Aromakanne und dann sollte man zwischen zwei und sechs Minuten warten, bis alle Inhaltsstoffe 100-prozentig extrahiert sind. Anstelle eines Papierfilters befindet sich in der Aromakanne einer aus Keramik. „Weil der Kaffee durch Keramik läuft, bleibt er fruchtiger, aromatischer. Allerdings sollte man den richtigen Kaffee dafür verwenden: Filterkaffee braucht mehr Aroma, eine Espressoröstung würde ich nicht empfehlen“, sagt der Barista.

Sein Wissen teilt er auch in seiner Funktion als Kursleiter. So wie sein Büro eingerichtet ist, mit Kaffeemaschinen aus aller Welt, scheint der gute Genuss überhaupt eine seiner Lebensaufgaben zu sein. „Wir kennen das ja selber aus dem Urlaub: Ein guter Kaffee beim Frühstück ist schon viel wert, trotzdem gibt es bei uns, in einem Tourismusland, Betriebe, bei denen Maschinen zum Beispiel nicht richtig bedient werden. Andere wiederum, meist in der gehobenen Gastronomie, wollen ihren Gästen wirklich guten Kaffee servieren“, so Huber. Ob im Hotel oder auch daheim, „wer einen guten Filterkaffee zubereitet, kann das ja zelebrieren und eine Geschichte über den Kaffee dazu erzählen“. Zum Beispiel diese: Eine Legende besagt, dass einst Hirten in Äthiopien Ziegen beobachteten, die von einem Strauch rote Früchte gegessen hatten, und dann quicklebendig bis spät in die Nacht umhersprangen. Als die Hirten die Bohnen selbst probierten, spuckten sie die ungenießbaren Früchte aus, diese landeten im Feuer und der geröstete Kaffee war erfunden.

Das war lange vor dem Clooney-Kapsel-Kult, der scheinbaren Luxus eines schnellen Kaffees an den heimischen Frühstückstisch brachte. Luxus ist für Goran Huber etwas anders. Ein Kaffee aus besonderen Bohnen, wie zum Beispiel aus Brasilien, wo er gerade auf einer Plantage erforscht, wie sich das veränderte Klima auf die Ernte auswirkt. Anderen Luxus kennt er kaum. „Wenn vor der Tür ein neuer Ferrari stehen würde und viele Säcke mit den besten Bohnen, dann würde ich die Bohnen nehmen.“