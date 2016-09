Mehr warme Tage und eine höhere Durschnittstemperatur — was zunächst wie ein Traum für alle Fans des Sommers klingt, stellt für viele Menschen eine Bedrohung dar.

Klimaflüchtlinge fliehen, weil zunehmend stärkere Taifune, Hochwasser oder extreme Dürreperioden ihre Heimat unbewohnbar machen. Politisch ist der Begriff der Klimaflüchtlinge nicht anerkannt, auch in der UN-Flüchtlingskonvention taucht er nicht auf. Klimaforscher und Umweltorganisationen aber warnen derzeit vor einer steigenden Zahl von Menschen, die durch unzumutbare Lebensbedingungen in die Flucht geschlagen werden.

Extremes Klima als Fluchtgrund

2014 hatte eine Familie aus dem Pazifikstaat Tuvalu Glück — und durfte als erste anerkannte Flüchtlingsfamilie wegen der Lebensbedingungen auf der Inselgruppe in Neuseeland bleiben. Weniger Erfolg hatte ein Mann aus dem nahegelegenen Kiribati: Er scheiterte vor Gericht mit der Erklärung, sich seines Lebens in der Heimat nicht mehr sicher sein zu können. Die Pazifikinseln, mit durch Hochwasser versalzenen Ackerböden, sind zum Symbol für Klimaflüchtlinge geworden.

Doch der Blick muss gar nicht bis in den Pazifik schweifen — bereits in Nordafrika und dem Nahen Osten sind die Folgen der Klimaerwärmung in hohem Maße zu spüren, wie ein Team um Geoforscher Jos Lelieveld vom Max-Planck-Institut für Chemie in einer Studie herausgefunden hat. „Syrien und Irak haben seit dem Jahr 2000 die extremste Dürreperiode aller Zeiten verzeichnet", berichtet Lelieveld. Große Sorgen bereiten aber vor allem die Prognosen für das restliche 21. Jahrhundert: „Die sommerliche Durchschnittstemperatur in den bereits heute sehr heißen Regionen des Orients wird mindestens doppelt so schnell ansteigen als global", prognostiziert Lelieveld. Die Folge seien südlich des Mittelmeers an heißen Tagen Durchschnittstemperaturen von 46 Grad Celsius. Mehr als fünfmal so viele heiße Tage wie noch zur Jahrtausendwende wird es laut den Forschern dort geben. „Klimatisch ist dies auf die Wüstengebiete wie die Sahara zurückzuführen. Da über der Wüste in die Verdunstung keine Energie des Sonnenlichts fließt, sondern diese weitestgehend zu Wärmestrahlungen umgewandelt wird, ist der Treibhauseffekt überproportional stark", erklärt Lelieveld.

Langfristige Konsequenzen

Die Umweltorganisation Greenpeace prognostiziert 200 Millionen Klimaflüchtlinge bis 2040, zurzeit seien bereits 20 Millionen Menschen vor den Auswirkungen der Klimaerwärmung auf der Flucht. Allein im Nahen Osten und in Nordafrika leben 500 Millionen Menschen, deren Lebensbedingungen zunehmend schlechter werden. Für Klimaexperten ist es daher eindeutig, dass die Hauptfluchtursache am Ende dieses Jahrhunderts die Umweltbedingungen sein werden. „Bei klimabedingten Unwettern und Überflutungen werden Menschen vermutlich in ihrer Region bleiben. Aber viele Gebiete werden durch Hitzewellen und Sandstürme unbewohnbar werden. Und wenn die Menschen sich vor den Folgen des Klimawandels nicht schützen können, verlassen sie auf kurz oder lang ihre Heimat", glaubt Lelieveld. Gerade ärmere Regionen bekommen die Auswirkungen als Erstes zu spüren.

In der Studie des Max-Planck-Instituts für Chemie, in Zusammenarbeit mit dem Cyprus Institute, werden zwei Szenarien zu Grunde gelegt: Das erste geht von einem Rückgang des weltweiten Ausstoßes von Treibhausgasen bis zum Jahr 2040 aus. Dies entspricht dem Zwei-Grad-Ziel der UN-Klimakonferenz Paris. Im zweiten Szenario nahmen die Forscher einen weiteren Anstieg der Emissionen an. In beiden Fällen verschlechtern sich die Lebensbedingungen im Nahen Osten und Nord-afrika — besonders in den bereits jetzt heißen Sommermonaten. „Wir müssen alles daran setzen, die in Paris getroffenen Vereinbarungen umzusetzen", sagt Lelieveld.

Die Studie habe aber auch gezeigt, dass auch das Erreichen dieses Ziels zu um vier bis fünf Grad ansteigenden Temperaturen in diesen Regionen führt. „Man wird sich darauf einstellen müssen, dass die Menschen nach und nach zu uns kommen werden. Aber wir als Industrieländer haben es über unsere CO2-Emissionen selbst in der Hand, wie groß das Problem wird", erinnert der Geoforscher. Die Begriffe Umwelt- bzw. Klimaflüchtling werden in Zukunft jedenfalls sicher noch eine große Rolle spielen. (Philipp Schwartze)