Das Glas ist nicht halbvoll. Es ist aber auch nicht halbleer. Es ist leer. Die komplette Erschöpfung hat sich eingestellt, der Körper schmerzt bei der geringsten Anstrengung. Am liebsten würde man nur noch schlafen, aber ausgeschlafen ist man nie. Allein das Schuhebinden oder einen Löffel zu halten, können zur unüberwindbaren Herausforderung werden.

Für viele Patienten beginnt dann ein Arztmarathon. Sie versuchen, sich die Erkrankung selbst zu erklären. „Die Patienten sind erschöpft und haben viele Schmerzen, vor allem in den Gelenken und Muskeln. Sie suchen eine Erklärung, für die oft die Umwelt herangezogen wird“, sagt Siegfried Kasper, Leiter der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Wiener AKH.

Unklare Diagnose

Wenn also der Maler zufällig die Wohnung ausgeweißelt hat, kann es sein, dass der Betroffene denkt, in der Farbe seien Giftstoffe gewesen, welche die Symptome ausgelöst haben, nennt der Experte ein Beispiel. Je nachdem, an welchen Arzt man sich dann wende, bekomme die Krankheit einen anderen Namen. „In der Rheumatologie, wo die Gelenks- und Muskelschmerzen im Vordergrund stehen, lautet die Diagnose Fibromyalgie. In der Arbeitsmedizin heißt es Chemical Sensitivity und in der Psychiatrie ist es das Chronische Fatigue Syndrom.“ Bei Letzterem wird auf die chronische Erschöpfung der Fokus gelegt.

Zahlen über die Betroffenen gebe es in Österreich nicht, in den USA gehe man von ein bis zwei Prozent der Bevölkerung aus, die daran oft über viele Jahre hinweg leiden. Frauen im Alter ab Mitte 30 sind dabei in der Überzahl. Über die Ursachen tappt die Wissenschaft noch im Dunkeln. In der Immundefekt-Ambulanz des Berliner Universitätsklinikum Charité gibt es eine Spezialsprechstunde. Dort wird bei CFS-Patienten nach Ursachen im Immunsystem geforscht. Ein Virusinfekt kann indes bisher als Ursache ausgeschlossen werden. „Die Virologie ist ein Ansatzpunkt bei der Suche nach dem Grund. Wer ein CFS hat, kann auch immer wieder Viruserkrankungen haben, die sich möglicherweise bei diesen Patienten noch stärker auswirken. Bisher konnte nicht bewiesen werden, dass ein Virus eine ursächliche Rolle spielt“, sagt dazu Thomas Aberle vom Institut für klinische Virologie der Med-Uni Wien. Es sei zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus als Auslöser des Pfeifferschen Drüsenfiebers in Verdacht geraten, CFS zu verursachen, „das konnte aber nicht bewiesen werden. Es gibt keinen Marker“, sagt er.

Aus dem Gleichgewicht

Auch Kasper kennt die Ursache nicht: „Wenn ich das wüsste, würde ich den Nobelpreis bekommen.“ Er weiß aber, wie CFS erfolgreich behandelt werden kann. Denn es sei gesichert, dass sich Veränderungen im Gehirnstoffwechsel abspielen. „Die sich ergänzenden Neurotransmitter Noradrenalin und Serotonin haben keine ausgewogene Balance“, erklärt er. Eigentlich sollten ihm zufolge die Betroffenen, wenn sie über längere Zeit solche Symptome aufweisen, zum Allgemeinmediziner gehen und von dort weiter zum Psychiater überwiesen werden.

Das Problem ist aber: „Sie kommen oft erst nach vier, fünf Jahren. Die Betroffenen hassen den Psychiater. Sie haben ja kein psychisches Problem, sondern Schmerzen und keine Energie. Ich erkläre ihnen dann, dass ich Nervenarzt bin und dass die Nerven krank sind. Dann geht es.“ Mit Psychopharmaka könne man die Krankheit nämlich sehr gut in den Griff bekommen, die sich durch die Schmerzen von der Depression unterscheide.

Schleichende Verschlechterung

Doch die Medikamente alleine reichen nicht aus. „Man muss schon auch mit den Patienten reden. Denn durch die Erkrankung kommt es zu einer sekundären Behinderung, die Patienten ziehen sich zurück und werden damit oft ungeschickt im sozialen Umgang. Die Therapie kann schon ein paar Monate dauern.“

Auch eine Physiotherapie sei nach der langen Zeit ohne Bewegung von Vorteil. Den Tagesablauf der Erkrankten müssen sich Nicht-Betroffene nämlich folgendermaßen vorstellen: „Man wacht in der Früh auf und ist so müde, dass der Partner den Kaffee kochen muss. Wenn der außer Haus ist, spürt man Schmerzen in der Schulter zum Beispiel und muss sich wieder hinlegen. Gegen Abend, bevor der Partner wieder nach Hause kommt, bekommt man Angst, weil man ihm erklären muss, dass man den ganzen Tag im Bett gelegen ist und am Abend kann man nicht mit ihm ausgehen, weil man so erschöpft ist.“

CFS schreite schleichend voran und belaste auch die Angehörigen, die häufig zu Pflegepersonen werden. Sie müssten in die Therapie miteinbezogen werden. Denn während manche sich aufopfern, würden andere sich mit dem CFS des Partners arrangieren und sich daran gewöhnen, alles allein zu machen. Sie könnten dann der Heilung sogar entgegenstehen und nicht damit umgehen, wenn der Patient sich nach langer Zeit wieder in den Alltag einbringen möchte – und sich das leere Glas langsam wieder mit Kraft und Zuversicht füllt. (Theresa Mair)