Höher, schneller, besser, Burnout. So will es das Tempo unserer Zeit. Wer nicht in kürzester Zeit optimiert durchs Leben jagt, verliert. Wer sein Smartphone nicht ebenso im Griff hat wie seinen guten Job und sein erfülltes Wochenende, ist nicht dabei. Kein Wunder, dass uns irgendwann die Luft ausgeht, weil das zwar alles ganz, ganz toll ist, aber auch unbeschreiblich anstrengend. Und nicht nur fürs uns. Auch für die Kinder, die wir aufziehen und optimieren, und die Erde, die wir ausbeuten und verschmutzen.

Meditation und Reflexion

Dem Dogma des „Nur schnell ist gut“ stellt sich die Innsbruckerin Tatjana Marinell entgegen. Die studierte Anthropologin ist Achtsamkeitstrainerin. Sie lehrt in ihren Seminaren nach der Lehre des MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) aus Massachusetts, was wir eigentlich alle können: „Achtsamkeit ist eine uns allen innewohnende Fähigkeit“, erklärt sie. In ihren Kursen hilft sie Menschen, via Mediation, Atmung und Reflexion diese Fähigkeit wieder zu finden. Und der Zuspruch ist groß. „Achtsamkeit ist tatsächlich Mainstream geworden“, lächelt die Trainerin milde. Der Zulauf bei ihren Seminaren ist stärker denn je, die Kunden bunt gemischt: „Der Jüngste war Anfang 20, ein Medizinstudent, der Älteste Ende 60. Sie kommen aus allen Berufsgruppen. Es waren Paare da, es war eine Mutter mit Tochter da und auch eine Schwangere.“

Gemein ist ihnen allen die Suche nach einem Leben, das nicht rastlos nach einem Glück hinterherjagt, das sich partout nicht greifen lassen will. Gemeinsam ist ihnen auch die Erkenntnis, dass sie so nicht weiterleben wollen.

Genauso sieht es auch der Trend- und Zukunftsforscher Christian Rauch. Im Zuge einer Studie des von Matthias Horx gegründeten deutsch-österreichischen Zukunftsinstituts hat er sich intensiv mit dem Trend „Neue Achtsamkeit“ auseinandergesetzt. Herausgekommen ist die Studie „Slow Business“. Und die besagt nichts weniger, als dass wir auch produktiv und erfolgreich sein können ohne den ewigen Stress der Leistungsgesellschaft. „Der Trend ist nicht mehr zu übersehen“, meint der Forscher und verweist auf sehr unterschiedliche Wirtschaftssegmente. „Bei einer ersten Marktanalyse haben wir schnell gemerkt, dass das Feld weit gesteckt ist. Hier geht es um Architektur, Medien, Handel, Tourismus und Sport ebenso wie um die ganze Kreativbranche.“ Die berühmteste Bewegung ist wohl die Do-it-yourself-Szene, die sich tatsächlich zu einem veritablen Marktsegment entwickelt hat. Die amerikanische Online-Plattform Etsy, vergleichbar mit der deutschen Internetsite DaWanda, feierte 2015 ihr zehnjähriges Bestehen und gleichzeitig gigantische Zahlen. Der Wert der handgefertigten Produkte, die in Hausarbeit zusammengestrickt, -gesteckt und -geklöppelt und über die Seite verkauft wurden, betrug im Jahr 2015 über 250 Millionen US-Dollar. „Natürlich handelt es sich hier um Einzelunternehmen, aber es ist eine Nische, die nicht mehr zu übersehen ist“, kommentiert Rauch die Zahlen. Dass Luxusgüter à la Apple dadurch verschwinden, ist nicht zu erwarten. „Portale wie Etsy sind nur eine Nische, aber es gibt sie. Diesen Kunden geht es um Individualität, um Produkte, die eine eigene Geschichte erzählen.“ Matthias Horx, der Gründervater des Zukunftsinstituts selbst, geht sogar noch einen Schritt weiter: „Achtsamkeit markiert den Beginn einer neuen, aufgeklärten Spiritualität, indem wir die Synergien der Welt und der Wirtschaft erkennen und erschließen.“

In einem der schnellsten Geschäfte der Welt hat sich das „Slow“ auch schon breitgemacht: den Medien. Wie es sich für jeden Trend, der länger als zwei Winter dauert, gehört, hat die Bewegung ihre eigenen Magazine. Flow heißt das passende Heft beim deutschen Verlagsriesen Gruner und Jahr, der Untertitel lautet: „Das Magazin für Achtsamkeit, Positive Psychologie und Selbstgemachtes“. In der aktuellen Ausgabe dreht sich eine Story rund um das Thema „Warum es so schön ist, seine Nachbarn besser zu kennen“. Mit so einer Geschichten wäre ein Magazin noch vor zehn Jahren ein gewaltiger Ladenhüter gewesen. Beim Burda-Verlag heißt eine inhaltlich ähnlich gelagerte Zeitschrift My Harmony mit dem romantischen Zusatz „Das Magazin für gute Ideen und schöne Gedanken“.

Und auch beim Emotion-Verlag findet sich ein Titel namens Emotion Slow. Ein Blick auf die Homepage verrät, es geht um Stressbewältigung, aber auch um Arbeiten im Urlaub. Lifestyle ist dabei, aber auch das Thema Burnout, dem gleich eine ganze, eigene, Seite mit vielzähligen Geschichten gewidmet ist.

Entschleunigung und Einfachheit

In Berlin ist sogar ein ganzer Kongress zum Thema entstanden. Die „Slow Living Conference“, die bisher zweimal stattfand und im Mai 2017 das nächste Mal über die Bühne gehen wird, ist ganz den Themen „Entschleunigung, Einfachheit und Nachhaltigkeit“ gewidmet. Es geht konkret darum, einen Gegenentwurf zur digitalen Welt zu schaffen. Als „esoterische Gesundheitsveranstaltung“ will Mitinitiatorin Kati Drescher den Kongress aber nicht verstanden wissen. „Slow Living ist derzeit der Sehnsuchtsmoment einer ganzen Generation und wird zum Gegengewicht einer vorwiegend digitalisierten Arbeitszeit und dem Leben in der Stadt,“ kommentiert die PR-Fachfrau die Ausrichtung der Veranstaltung.

Ganz neu ist das aber alles eigentlich nicht, zumindest, wenn es ums Kochen geht. Wer „Slow“ hört, denkt in unseren Breitengraden an die legendäre Organisation Slow Food, initiiert von Carlo Petrini in den 80er-Jahren, der eine Rückbesinnung auf regionale Küche und Kochkunst predigte. Impuls für die Aktion war für den italienischen Publizisten der Bau einer McDonald’s-Filiale im Zentrum von Rom. Der Rest der Bewegung ist Geschichte. Die Organisation ist in mehr als 150 Ländern vertreten und verfügt über eine eigene Universität in Pollenzo im Piemont. Eine Schwesterbewegung gibt es auch, die Cittaslow. Die Aufnahmekriterien sind aber derart streng, dass es bisher nur drei Städte in Österreich – nämlich Enns in Oberösterreich, Hartberg in der Steiermark und Horn in Niederösterreich – in den nachhaltigen Zirkel schafften.

Alte, neue Werte

Aber egal, wie alt oder neu die Suche nach der Entschleunigung auch ist, auf den ersten Blick scheint es ein Problem zu sein, das nur in unserer westlichen Gesellschaft entstehen kann und weltpolitisch gesehen lachhaft anmuten muss. „Ja, natürlich sind wir eine Wohlstandsgesellschaft, die sich aber daran gewöhnt hat, dass sie immer alles sofort bekommt“, meint Studienautor Christian Rauch. Aber mit einem Blick auf jene, die den Preis dafür zahlen, werde schnell klar, dass wir uns mit dem Slow-Lifestyle einem globalen Problem positiv stellen können. „Denken wir nur an die so genannte Fast Fashion, Stichwort Bangladesch. Wir wissen inzwischen, was wir da anrichten. Es geht also nicht nur um unsere kleinen Stress-Probleme, sondern vielmehr darum, die größere, negative Spirale mit einem besseren Lebensstil zu durchbrechen.“ (Andrea Wieser)