Wohin soll die Reise im nächsten Jahr gehen? Vielleicht nach Thailand, nach Australien, Neuseeland, auf die Malediven? Allerdings nicht entweder oder, sondern alles zusammen. Und damit der Drei-Wochen-Trip mit luxuriösen drei Tagen auf Koh Samui, einem Ausflug zum Ayers Rock, einem dreitägigen Insel-Traum auf den Malediven und vielem mehr nicht zu stressig wird, reist man durchwegs mit dem Privatjet – Champagner und ein eigener Bordarzt sind im Preis inbegriffen. Da darf es dann schon 72.600 Euro pro Person kosten. „Die Reise im April 2017 ist die teuerste, die wir derzeit anbieten“, sagt Timo Kohlenberg. Der 31-jährige Deutsche hat zusammen mit seiner 29-jährigen Schwester den Luxusreiseveranstalter „Feinreisen“ gegründet. Die beiden stiegen bereits früh in das Unternehmen ihres Vaters ein, der sich auf Amerika-Reisen spezialisiert hatte, und sahen vor einigen Jahren in Luxusreisen eine Nische. Ein spezieller Kunde brachte sie auf die Idee, der „100.000-Euro-Kunde“, wie Kohlenberg ihn nennt. „Dieser Kunde wollte nach Kalifornien und Hawaii reisen und dabei alles organisiert haben – von der privaten Nanny für die Kinder bis zum Hotelzimmer mit gutem Ausblick, das aber nicht zu weit oben sein durfte, weil er Höhenangst hat“, erzählt der 31-Jährige von einigen detaillierten Sonderwünschen.

Johnny Depp als Animateur

Genau solche Sonderwünsche sind es, die eine Reise teurer machen. Beispielsweise fragte ein Kunde nach einem persönlichen Treffen mit Johnny Depp. Auch den Hollywood-Star als privaten Animateur hätte Kohlenberg organisieren können, „aber für 160.000 Euro war das dann doch etwas zu kostspielig“. Die eigene Modeschau im gesperrten Einkaufszentrum mit Heidi Klum fällt ebenfalls in die Kategorie Sonderwunsch, genauso wie die Privatbegehung einer Kirche oder in Miami das 32.000-Dollar-Appartement – pro Nacht. Die Reichen reisen anders. Das kann aber genauso stressig werden. Während der „Normalverdiener“ schon bei 50 bis 100 Euro Preisunterschied pro Nacht genau überlegt und dreimal das Konto checkt, bevor er bucht, haben die Luxusurlauber nämlich ein anderes Problem bzw. der Reiseveranstalter hat das Problem. Was biete ich jemandem, der daheim ohnehin schon von Reichtum umgeben ist und sich das ganze Jahr über wie im Urlaubsparadies fühlt? Ein Luxusproblem.

Kohlenberg sieht seine Aufgabe darin, schnell herauszuhören, was der Kunde will, aber nicht direkt anspricht. „Im Gespräch gibt keiner offen zu, dass er lieber eine eigene Insel haben will anstatt eines tollen Luxusresorts und dass es unbedingt einen randlosen Infinity Pool braucht, damit er die Reise im Nachhinein in sozialen Medien gut posten kann.“ Für viele Prominente sei es inzwischen offenbar wichtig, tolle Bilder auf Facebook oder Instagram zu präsentieren. „Das ist meine Einschätzung und ich finde das auch nicht verwerflich. Wir leben in einer Gesellschaft der Selbstdarstellung. Unser Ziel ist es dann, die Privatinsel mit nur 14 Villen in der Karibik zu finden.“ Urlauber mit solchen Vorlieben buchen zudem die First Class im Flugzeug und nicht die Business Class und zahlen den einen oder anderen Tausender mehr dafür, „um unter sich zu bleiben“, wie Kohlenberg vermutet. Im Urlaub ist die Anonymität wichtig. Im Nachhinein will man aber zeigen, wie anonym und teuer es war.

Nicht nur Schickimicki-Urlauber

Manche Kunden seien zudem sehr anspruchsvoll und wollen die Reise bis ins letzte Detail planen, andere wiederum würden sich nur mit groben Wünschen an den Reiseveranstalter wenden. „Feinreisen“ betreut unter anderem einige Profi-Fußballspieler, die laut Kohlenberg sehr unkompliziert bei der Planung sind. Er erzählt auch von einem Ehepaar, das zwar reich, aber nicht berühmt und sicher nicht Schickimicki sei. „Die wollen z. B. nach Alaska oder Neufundland, aber in kein 5-Sterne-Hotel, sondern in eine abgelegene Lodge, wo es keinen Handyempfang gibt.“

Er selbst hat auch schon die eine oder andere Luxusdestination besuchen können: „In so einer Position, wenn man eben Luxusreisen anbietet, wird man schon verwöhnt von den Hotels, die ja wollen, dass man Gäste dorthin vermittelt. Geschäftlich reise ich also schon sehr luxuriös, aber privat lege ich keinen Wert darauf. Da fahre ich nach Südtirol, schon in gute Hotels, aber es geht mir ums Wandern und die Natur. Und mindestens einmal im Jahr bin ich beim Campen, das ist sicher kein Glamping mit diesen tollen Zelten, sondern typisches Festivalcamping“, sagt er und denkt dabei an die Schlamm-Erfahrungen, die so gar nichts mit den Traumreisen zu tun haben, die er selbst verkauft. Und nach so einem Wochenende im Zelt weiß man ganz schnell wieder den Luxus der eigenen Wohnung zu schätzen. (Matthias Christler)