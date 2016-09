Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Was oder wer ist schön? Diese Frage lässt sich nicht so salopp beantworten. Jede Kultur hat ein anderes Verständnis für Schönheit. In Lateinamerika boomen Gefäßimplantate. Hintern so groß wie jener von Kim Kardashian gelten als das Nonplusultra. Der Iran gilt wiederum als Mekka der Nasenkorrekturen. Es gibt dort ganze Kataloge mit einer Auswahl an verschiedenen Nasenmodellen. Dieser Trend hat einen einfachen Grund: Durch den Schleier, den die Frauen tragen, ist das Gesicht die einzige Stelle, die öffentlich zu sehen ist. Da sollte die Nase schon passen. Wer sich keine Nasen-OP leisten kann, der trägt zumindest ein Pflaster – und tut so, als ob.

Hierzulande zählen laut der Gesellschaft für plastische Chirurgie Lidstraffungen, Brustoperationen und Fettabsaugungen bzw. Körperformungen zu den häufigsten Eingriffen. Pro Jahr werden in Österreich ca. 40.000 ästhetische Operationen durchgeführt. Der Frauenanteil liegt derzeit bei ca. 86 bis 87 Prozent.

Neben niedergelassenen plastischen Chirurgen bietet auch die Klinik Innsbruck ästhetische Korrekturen an. Etwa zehn bis 12 Prozent macht dieses Segment aus. Die Kosten tragen die Patienten selbst. „Ästhetische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie müssen kein Widerspruch sein. Ganz im Gegenteil. Die Übergänge sind oft fließend“, erklärt Gerhard Pierer, Direktor der Univ.-Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie in Innsbruck.

Die Ästhetik ist ein Teil des Fachgebiets und es „ist eine Notwendigkeit, dass jeder plastische Chirurg alle Techniken beherrscht“. Außerdem, so Pierer, sei es wichtig, bestimmte Entwicklungen und Verfahren, die mitunter durch die Industrie vorangetrieben werden und von denen es kaum medizinische Studien gibt, zu begleiten. Der dritte Grund ist ein pragmatischer: „Die ästhetische Chirurgie ist eine gute Einnahmequelle und finanziert vor allem jene Bereiche, die schlecht dotiert sind.“

Dass im Krankenhaus ästhetische Eingriffe durchgeführt werden, mag vielen neu erscheinen. Doch nicht nur dieser Zugang hat sich geändert, sondern auch die Rolle des Arztes. „Das Beratungsgespräch wird immer wichtiger. Der Preis steht dabei bei vielen Patienten nicht im Vordergrund. Das Vertrauen zum Chirurgen und eine entsprechende Nachsorge sind die zentralen Punkte“, erklärt Pierer.

Ein „Feintuning“ auf die Schnelle gibt es allerdings nicht. „Vor der Operation gibt es mindestens drei Kontakte. Den Patienten wird dann auch ein individueller Kostenvoranschlag unterbreitet“, erklärt Pierer. Dabei arbeiten die Chirurgen eng mit anderen Ärzten, darunter Psychiatern, zusammen. In einigen Fällen – wenn z. B. Patientinnen mit einer Essstörung eine Brustvergrößerung wünschen – ist eine Psychotherapie ratsam. Erst dann wird sich zeigen, ob eine Operation wirklich die richtige Entscheidung ist.

Vom Wadenimplantat über Ohrläppchenauffüllung, Grübchen-OP bis hin zur Schamlippenkorrektur oder Hodensackstraffung – es gibt mittlerweile kaum eine Körperstelle, die nicht gestrafft oder verschönert werden kann. Doch nicht jeder Wunsch wird erfüllt. Wenn Patienten wie beim Friseur mit Bildern von Stars kommen und glauben, ein Ebenbild einer Jennifer Lopez zu werden, dann ist dies unrealistisch. Auch unter 18 Jahren findet laut Pierer keine Schönheits-OP statt. Die einzige Indikation, die es bei Jugendlichen gibt, sind abstehende Ohren.

Relativ neu ist, dass Patienten immer älter werden. Gerade in der Lebensphase um die 70, wenn ein neuer Partner im Spiel ist, wünschen Frauen immer häufiger eine Optimierung des Körpers. Im höheren Altern sind die Patientinnen finanziell in der Lage, sich beispielsweise eine Brustverkleinerung zu leisten, weil sie ihre große Brust schon ihr Leben lang gestört hat.

Über Neuerungen und Wandlungen geht es auch beim Österreichische Kongress der plastischen Chirurgie, der vom 6. bis 8. Oktober in Innsbruck, stattfindet. Unter dem Titel „Veränderung als Chance“ werden internationale Experten in Tirol diskutieren. Infos zum Kongress: http://oegpaerc2016.at/

Infos und Arztsuche: www.plastischechirurgie.org/