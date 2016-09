Die Geschichte der Viertausender in den Alpen ist vor allem eine Geschichte der Zahlen: Laut der UIAA – der International Climbing and Mountaineering Federation – gibt es 82 Gipfel, die die 4000er-Marke knacken. Die meisten davon stehen in der Schweiz (48), gefolgt von Italien (35) und Frankreich (26) – und wer sich jetzt über die Summe wundert: Über 27 der Gipfel verläuft eine Staatsgrenze, weswegen sie sowohl in dem einen, als auch dem anderen Land gezählt werden. Der höchste Viertausender der Alpen ist übrigens der Mont Blanc mit 4810 Metern, der niedrigste der Ostgipfel der Les Droites mit 4000.

Zwanzig Jahre

Auch Hubert Gogl verbindet mit den höchsten Bergen Europas viele Zahlen – wenngleich ganz persönlich gefärbte. „Mein erster Viertausender war der Gran Paradiso in Italien, meine letzten zwei Viertausender bestieg ich am 25. August 2016 im Rahmen der Überschreitung von Schreckhorn und Lauteraarhorn“, erzählt der 50-Jährige. Dazwischen lagen allerdings zwei Jahrzehnte, denn eigentlich hatte der ORF-Journalist und Bergführer aus St. Jodok nie vorgehabt, auf allen Viertausendern zu stehen. „Das macht nur Druck und die Berge verkommen dabei zu Statisten“, nennt Gogl den Grund.

Als passionierter Bergsteiger, der schon einen Achttausender bestiegen hat, ging er das Ganze in den ersten Jahren daher als tolles Abenteuer in den beeindruckenden Westalpen an: zunächst mit Freund Hannes Pirchner aus Steinach, den er begleitete, später mit dem Innsbrucker Reinhold Klier. Ein Berg – zu Fuß oder mit Skiern erreicht – reihte sich an den nächsten, Mitte der 2000er-Jahre standen dann bereits „so um die 50 Viertausender“ im Tourenbuch.

„Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kann ich gleich alle machen. Immerhin ist das ein schönes Ziel“, wurde aus den vielen Trips in die Westalpen ein ganz konkretes Vorhaben. Gleich mehrere Punkte erleichterten diese Entscheidung: „Die schwierigsten Gipfel und Grate hatte ich bereits hinter mir. Und ich konnte mir Zeit lassen, was weniger Stress und eine Reduktion von Risiko bedeutet.“ Ein Plan so ganz anders als etwa der des bekannten Schweizer Bergsteigers Ueli Steck, der im Vorjahr alle 82 Viertausender der Alpen in 62 Tagen bestiegen hat. Tragisches Detail des fragwürdigen Unternehmens: Ein Begleiter von Steck starb, ein zweiter zog sich schwere Verletzungen zu.

Anruf bei Mutti

Gogl hingegen hatte immer Glück – und wohl mehr als nur einen Schutzengel: Unfälle gab es keine und auch die Höhe bereitete keine Probleme. Nur einmal, am 4491 Meter hohen Täschhorn, gab es einen Schreckmoment. „Da schlug beim Abstieg genau zwischen mir und meinem Begleiter Ulrich Wörz ein kopfgroßer Stein ein, der von einem Steinbock losgetreten worden war. Das hätte auch anders ausgehen können“, erzählt der Jodoker. Und nur sein Nachsatz lässt erahnen, wie dramatisch der Vorfall gewesen sein mag: „Solche Augenblicke bleiben hängen.“

Doch davon abgesehen liest sich Gogls Viertausender-Abenteuer wie ein Buch mit 82 Kapiteln, wovon jedes mit einem Happy End aufwarten kann. Da war etwa die Überschreitung der Grand Jorasses, eines mehrgipfligen Berges im Mont-Blanc-Massiv an der Grenze zwischen Frankreich und Italien. Beim Start in der Früh nach der Übernachtung in einem Biwak zog ein Schneesturm auf. Doch Gogl und sein Begleiter gingen weiter, ebenso wie Roman aus Deutschland mit seinem Bergführer.

„Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Am Gipfel dann hat Roman seine Mutter angerufen und gemeint, ,Mutti, das ist das Abgefahrenste, was ich je gemacht habe‘“, erzählt Gogl lachend.

„Mutti“ dürfte übrigens in der Zwischenzeit erleichtert sein, denn auch der Deutsche hat jetzt alle 82 Viertausender bestiegen. Wie viele Tiroler sich im „4000er-Club“ als Mitglied fühlen dürfen, weiß Gogl nicht. Sein Freund Pirchner aus Steinach gehört jedenfalls dazu, auch er stand letztendlich auf allen Alpen-Viertausendern. Und Derartiges hat auch Robert vor, ein weiterer Deutscher, den Gogl öfter in den Westalpen traf: „Der allerdings ist ein Alleingänger und möchte alle Viertausender solo besteigen, das wäre für mich nie in Frage gekommen. Ich stand nur auf zwei der 82 Gipfeln ohne Begleiter.“

Die wildeste Gegend der Alpen

Dass Massenauflauf am Mont Blanc oder Matterhorn sowie Einsamkeit pur eng beieinanderliegen konnte Gogl am Peuterey- und Brouillard-Grat in Italien erleben: „Das ist wahrscheinlich die wildeste Gegend der Alpen. Die Zustiege sind ewig lang, die Gletscher wild zerklüftet und es herrscht extreme Steinschlaggefahr. Gleichzeitig ist man hier so weit weg von der Zivilisation, dass man sich am Ende der Welt glaubt.“

Lustiger war es dafür auf der Jungfrau: Diesen Gipfel wollte Gogl mit Mitgliedern des Steinacher Alpenvereins besteigen. Nebel führte dann aber dazu, dass „wir während der Wartezeit auf schönes Wetter einen der höchsten Freiluft-Watter auf fast 4000 Metern gemacht haben“, erinnert er sich lachend. Apropos Jungfrau: Der 4158-Meter-Gipfel gelang Gogl erst im zweiten Anlauf, ebenso wie die Jorasses-Überschreitung.

Die restlichen 80 Viertausender hingegen glückten schon beim ersten Mal, was Gogl nicht zuletzt auf eine wichtige Eigenschaft zurückführt – auf viel Glück und vor allem Geduld. „Man lernt bei so einem Vorhaben, abzuwarten, bis die Bedingungen passen – auch wenn das gefühlte Ewigkeiten dauern kann. Doch gute Planung macht sich bezahlt.“

Und dann wäre da noch das schönste Kapitel im Viertausender-Buch des Hubert Gogl. Bei seinen 82 Besteigungen der höchsten Berge der Alpen wurde er nur von einer Handvoll Bergkameraden begleitet, in mehr als 20 Fällen war es sogar eine Bergkameradin – die heute seine Frau ist. „Ich habe Kathi am Aletschhorn einen Heiratsantrag gemacht, das war im Juni 2015. Im Herbst fand dann die Hochzeit in St. Jodok statt.“ (Irene Rapp)

PS: Hubert Gogl möchte noch weitere Tiroler kennen lernen, die auf allen 82 Viertausendern der Alpen gestanden sind. Wir leiten Ihre Kontaktdaten gerne an ihn weiter – magazin@tt.com.