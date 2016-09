Von Maria Nindler

Innsbruck – „Wir müssen Tirol zu einer demenzfreundlicheren Region machen.“ Das sagte Caritas-Direktor Georg Schärmer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Eine Initiative dazu ist die Eröffnung des erneuerten Demenz-Servicezentrums in der Sillgasse in Innsbruck.

In Tirol leiden derzeit zirka 12.000 Menschen an Demenz. Seit 2008 gibt es das Demenzzentrum in Innsbruck, jetzt hat es einen neuen Standort. Es ist eine Anlaufstelle für Demenzkranke und ihre Angehörigen. „Bei uns haben Betroffene die Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Wir beraten, unterstützen und bieten Angehörigen die Möglichkeit, ihre Geschichten in einem vertraulichen Umfeld zu erzählen“, erklärte Leiterin Petra Jenewein. Einmal im Monat findet dort zudem das Angehörigen-Café statt, wo der Erfahrungsaustausch im Vordergrund steht. Jenewein: „Das Wichtigste ist, pflegenden Angehörigen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.“

Christl Falkner ist die Tochter einer Demenzpatientin und eine der Angehörigen, der durch das Angebot der Caritas geholfen wurde. „Nach drei Jahren Pflege konnte ich einfach nicht mehr. Ich stieß an meine körperlichen und psychischen Grenzen“, erzählte sie am Mittwoch. Ihre Mutter ist jetzt in einem Pflegeheim und wird dort von Fachpersonal betreut. „Es war für mich ein schwerer Schritt, loszulassen und Hilfe anzunehmen. Dadurch ist aber enormer Druck von mir abgefallen.“

Ein weiteres Anliegen der Caritas ist Bildung und Aufklärung. „Wir müssen Menschen die Angst vor dem Thema Demenz nehmen. Wir bieten im Demenzzentrum daher Vorträge und eine ganze Bücherreihe zu diesem Thema an“, sagt Jenewein.

Mittlerweile gibt es in Tirol vier Regionen, die demenzfreundliche Lebensräume gestalten. „Das ist ein guter Anfang“, sagt Schärmer. „Es muss aber noch viel mehr getan werden.“